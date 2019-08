F1: vége a nyaralásnak, győzelmi kényszer a Ferrarin

Érdekes helyzet kezd kialakulni a Forma-1 idei világbajnokságának második félévében, mert - mint Michelisz Norbert szakkommentátor, túraautó-versenyző az InfoRádióban fogalmazott - már nemcsak a két élcsapatról, a Mercedesről és a Ferrariról szól minden, ott van a Red Bull is.

"Vele is számolni kell, ha futamgyőzelmekről beszélünk, és ez a hármas harc várható a közelgő Belga Nagydíjon, Spában is. Papíron most ez a

három csapat körülbelül egyformán erős,

érdemes lesz arra figyelni, hogy a Mercedes a nyári szünet után tartani tudja-e az enyhe fölényét. Én azt érzem, hogy

a Red Bull Hondáé lehet az a csomag, amely akár tempóban is a Mercedes elé kerülhet a szezon végére,

a Ferrarit pedig már Spában megelőzheti, Monzában talán nem."

A fő kérdés Michelisz Norbert szerint az, hogy a Red Bull versenyben marad-e Spa és Monza után az elsőségért.

Vámosi Péter, a Racingline főszerkesztője eközben a Ferrarira koncentrál. Az InfoRádióban azt mondta, nagyon nagy csalódás lenne a maranellóiaknak, ha nem sikerülne valahogy egy futamgyőzelmet összekaparni a hátralévő időben, "gyakorlatilag akármelyik versenyzővel", tehát Sebastian Vettellel vagy Charles Leclerc-rel.

"A nagyobb poénérték nyilván az lenne, ha Charles Leclerc nyerne futamot, de ennyire egy irányba elmenni a fejlesztésekkel többszörös hiba" - fogalmazott a szakíró, aki szerint a hatvanas években ugyanezt már elrontotta egyszer a Ferrari, az aerodinamika helyett a motorerőre koncentrált.

"Ez vakvágány, nem járható út"

- tette hozzá.

Szerinte a Red Bull kellően bátor az évközbeni változtatáshoz - ismert, Alexander Albon érkezett a gyengén muzsikáló Pierre Gasly helyére -, hiába erős a Ferrari párosa is, két "izmos" futammal a Red Bull Racing előnyre is szert tehetne a Ferrarival szemben.

Nyitókép: MTI/EPA/Valdrin Xhemaj