Az F1-pilóták "titkos" élete

Mennyi idejük jut a pilótáknak a pályán kívüli tevékenységekre és mennyi időt töltenek a pályán, a versenyhelyszínen?

A pályán töltött idő maximalizálva van, és igazán minimális az az idő, amit a pályán kívül tudnak tölteni, egyéb elfoglaltságokkal – nem véletlenül halljuk folyamatosan azokat a frázisokat különböző nyilatkozatokban, hogy a versenyhétvégék menetrendje végtelenül hektikus és feszített.

Hogyan érkeznek a pilóták az egyes versenyhelyszínekre és általában hol laknak a versenyhétvégéken?

Különbséget kell tennünk Európa és az azon kívüli helyszínek között. A kontinensen az egyes versenyzőknek van olyan allűrje, hogy szeretnének egy kicsit szeparálódni a tömegtől, illetve van, aki szeretne minél közelebb lenni a pályához.

Ez azt jelenti, hogy például a Hungaroring versenyhétvégéjén nem minden pilóta egy városi luxusszállóban száll meg?

Igen. Például a Sebastian Vettelről és Daniel Ricciardoról biztosan tudom, hogy lakóbuszt használnak, ami a pálya közelében van, ezért láthattuk Vettelt jönni-menni egy old timer motorkerékpárral – ezt több helyszínen is csinálja, Monzában is valahol a pálya közelében van mindig a lakóbusza. Nyilván vannak olyan versenyzők, akiknek a csapata olyan luxusszállodalánccal áll szerződésben, hogy a presztízs és a reklámszerződések miatt muszáj azon a bizonyos helyen megszállni minden egyes helyszínen, de az európai helyszínek zömén vannak ezek a "kakukktojás" versenyzők, akik a régi időket követve szeretnek a pálya közelében maradni, nyilván luxus körülmények között.

A luxus lakóbuszok kérdése egyébként még motivációs tényezőként is használható a csapatok részéről.

Nemrég hallottam, hogy az utóbbi hetek, hónapok egyik nagy kérdése az volt, hogy Verstappen marad-e a Red Bullnál és egyebek mellett Helmut Marko a lakókocsi-témát dobta be motivációs eszközként: ha marad, akkor ő is használhat luxus lakóbuszt, hogy ne kelljen ingáznia a város és a verseny helyszíne között.

Összességében van-e bármennyi szabadidejük az alváson kívül a versenyzőknek?



A pilóták is törekszenek arra, hogy lecsípjenek – még ha minimálisan is – egy kis szabadságot. Előfordult olyan például Szocsiban tavaly, hogy szombat este egy nagyszabású zenés-táncos rendezvényen sikerült belebotlanunk Fernando Alonsoba. Vagy az idei bakui versenyhétvégén mindenki arról beszélt, hogy Verstappen mindig igyekezett gyorsan visszatérni a szállodába, mert nagyszabású playstation-bajnokságot vívott a cimboráival, és olyan hangosan nyomták a játékot, hogy volt, aki ettől nem tudott aludni.

Mennyire ismert, hogy mit esznek a pilóták egy-egy versenyhétvégén? Van-e valakinek mondjuk specialitása vagy diétája, amelyet mindenképpen követnie kell?

Minden versenyzőnek van egy fizioterapeutája, aki árnyékként – vagy ahogy a versenyzők mondják, mumusként – figyeli, és akinek nemcsak az a feladata, hogy a fizikai, erőnléti tréningeket szervezze, hanem felügyelnie kell a végtelenül szigorú étrendeket is. A nagy zabálásokat nyilván el kell felejteni. Emiatt különösen itt nálunk szoktak panaszkodni, hogy ízletesek a számukra nagyon fűszeres magyar ételek, és csak minimális kóstolásra van lehetőségük a szigorú diéta, a speciálisan az ő személyükre szabott étrend miatt. Persze próbálkoznak a kóstolgatással, de épp ezért örülnek az olyan időszakoknak, mint például a nyári szünet, amikor van legalább egy hetük arra, hogy kedvükre tudjanak csipegetni, és még így is jut idő arra hogy ami esetleg fölcsúszott, azt le is tudják dolgozni.

Mennyi időt vesz el a pilóták versenyhétvégéjéből az egyeztetés, a kommunikáció a csapattal? Gondolok itt technikai értekezletre, egyéb megbeszélésekre.

A csapat határozza meg a verseny hétvégéjének menetrendjét, az időbeosztás javát. A csapatok által kiszabott feladatok listáját két csoportra lehet bontani. Az egyik természetesen a versenyzéshez köthető: nagyon sok időt töltenek úgynevezett mérnöki briefingeken, amikor beszélgetnek a beállításokról, az adott edzésről, időmérőedzésről, de a verseny után is hosszú briefing van, amikor a verseny adatait kezdik azonnal elemezni. Ugyanakkor a másik, az úgynevezett promóciós tevékenység, amit nagyon sokan a hátuk közepére kívánnak. Ez abból áll, hogy a Paddock Clubban látogatást tesznek a csapat által meghívott díszvendégek, közös fotók készülnek, vagy ide tartoznak a különböző sajtóesemények, amiket a hétvége felvezetéseként zömmel csütörtökön igyekeznek letudni. Láthattuk a hazai sajtóban is, hogy Valtteri Bottasnak egy belvárosi eseményen kellett részt vennie, a Renault-versenyzők is részt vettek egy rendezvényen egy külső helyszínen csütörtökön. Mindenki igyekszik reflektorfénybe helyezni a sajátjait a versenyhétvége felvezetéseként. Nemcsak Magyarországon, hanem mindenütt ez a két tevékenységi kör viszi el teljes mértékben a pilóták idejét a versenyhétvégeken.

Azért vannak speciális esetek is. Például Lewis Hamilton a betegsége miatt – amit még a Német Nagydíjra szedett össze –, a hungaroringi verseny előtt minimalizálta az úgynevezett nem kötelező szerepléseit.

Nagyon sokan mondták a hockenheimi versenyzése előtt, hogy lehet, nem is volt semmiféle probléma, csak nem olyan jól sikerült a versenyhétvége, és azt próbálták ráhúzni a hivatalos kommunikációban, hogy Hamiltonnak vírusos torokgyulladása volt. Ám én mellette álltam közvetlenül a verseny után a sajtótájékoztatón, ahol volt alkalmam közelről hallani a hangját, látni a testbeszédét, és azt kell mondanom, még soha nem láttam olyan rossz állapotban, mint akkor. Az volt a csoda, hogy egyáltalán nyitva tudta tartani a szemét és bírta tartani a fejét. Vagyis az, hogy Magyarországra megérkezve már igyekezett maximalizálni a pihenésre fordított időt, mert nagyon rosszul érezte magát, és itt is picit zárkózottabb volt, annak volt köszönhető, hogy egy vírusos torokgyulladás nem játék, főleg, ha ezen a szinten sportol valaki.

Vagyis a pilóták programjait, nyilatkozatait és viselkedését számos körülmény befolyásolja. Viszont Romain Grosjeanról többen azt mondták, hogy ő igazán nem igen kedveli az újságírók közelségét és általában semmitmondó válaszokat ad.

Ezzel azért vitatkoznék: attól függ, hogy milyen időszakát éli Romain Grosjean. Visszatekintve pályafutása korábbi részére, amikor jobban ment neki a szekér és jobb eredményeket produkált, nagyon szívesen beszélt a saját teljesítményéről, az apróbb részletekről is, ám most, hogy idén beletévedt ebbe a fejlesztési labirintusba, ahonnan egyelőre nagyon nehezen találják a kiutat, és a teljesítménye mindennek mondható jelen pillanatban, csak jónak nem, nyilván unja is már az erre irányuló kérdéseket, és nem is tud érdemi dolgokat mondani. A csapat vezetői, mérnökei is megvonják a vállukat és azt mondják, nem tudjuk, hogy mi van. Viszont ha az ember olyan témával találja meg, ami őt is érdekli, akkor garantáltan órákig tudja mondani a magáét és nagyon szívesen beszél. Ez a téma jelen pillanatban például a 2021-es szabályváltozások kérdése.

Grosjean a pilóta-szakszervezet, a GPDA egyik vezetője, és a GPDA igyekszik minél erősebben hallatni a hangját, minél inkább hatással lenni a 2021-es szabályok kialakítására.

Szóval ha erről kérdezi valaki Grosjeant, bőséges válaszokat fog kapni.

Sebastian Vettel egy különleges személyisége a Forma–1-nek, nemcsak azért, mert négyszeres világbajnok, hanem azért is, mert aki csak akár kétszer-háromszor hallotta közvetlenül megnyilvánulni, azt tudja, zseniális a humora. Ám az utóbbi időszakban, nagyjából két éve a pályán hibát hibára halmoz – ez gyakorlatilag kijelenthető, még ha az elmúlt két versenyén dobogóra is tudott állni. Mennyire látszik az ő testbeszédén, kommunikációjában, hogy ez a hibasorozat megviselte? Lehet-e alapjuk azoknak a pletykáknak, amelyek szeirnt nem biztos, hogy jövőre is marad a Forma–1-ben?

Ez egy nagyon érdekes kérdés. A humora, a jó fej hozzáállása a dolgokhoz a továbbra is a régi, viszont kicsit az a benyomásom – látva ezt az egész leszálló ágat, ami a tavalyi hockenhemi hibájával indult el, és nemcsak az előnyét dobta el, hanem utána a világbajnokságot is, és tényleg hibát hibára halmozott –, hogy egy picit ő is értetlenül áll a helyzet előtt. Meggyőződésem, ha valakinek módja van arra, hogy leüljön és őszintén, kötetlenül beszéljen vele, nem tudna magyarázattal szolgálni arra, hogy mi áll a háttérben, ugyanakkor ez a jelenség valós. A legutóbbi két versenye viszonylag jól sikerült, és itt is nehéz megmondani, pontosan mi állhat ennek háttérben. Egy dolog biztos: eltelt már néhány év a világraszóló sikerei óta, és az évek során az emberek változnak. Vettel is változott valamicskét. Kérdés, mennyire van hatással rá a családja bővülése, vagy az, hogy ilyen drasztikus változások mentek végbe a Ferrarinál, ami egyébként mindig egy végtelenül átpolitizált közeg volt.

Vettel az én meglátásom szerint már nem az a Vettel, akit a Red Bullnál láttunk sikert sikerre halmozni. Marad-e vagy sem a Forma–1-ben? Úgy gondolom, hogy túlságosan értékes szereplő ahhoz, hogy a Forma–1 ne tegyen meg mindent, hogy őt marasztalja és továbbra is a mezőny tagja maradjon.

Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan törekvések, hogy ha esetleg ez megfordulna a fejében, akkor lebeszéljék. Egy dolog biztos: ebben a ferraris közegben több ízben is bebizonyosodott, ha Vettel személyisége nem tud érvényesülni, akkor a benne rejlő tehetség nem tud felszínre kerülni. Én hajlok arra, hogy nem alaptalanok azok a pletykák, hogy marad a Forma–1-ben és visszatér korábbi csapatához, a Red Bullhoz.

