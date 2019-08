Griezmann feledtette Messit, és megnyerte a Camp Nou közönségét

Az egyaránt sérült Lionel Messit és Luis Suárezt is nélkülöző Barcelona ugyanis 5-2-re győzött, mégpedig úgy, hogy a katalánok mezében a második bajnokiját játszó Antoine Griezmann két gólt is szerzett.

A Barcelona (egyik) francia világbajnoka rengeteg dicséretet kapott a mérkőzés után, az egyik gólja kapcsán megjegyezte: „Láttam Leótól az edzésen, s megpróbáltam lemásolni…” A mondat tartalma kicsit emlékeztetet arra, amikor jó hatvan éve Puskás Ferenc egy-egy mondattal, gesztussal mindig jelezte a Real Madridnál, hogy hiába ünneplik, továbbra is Alfredo Di Stéfano az első számú sztár a csapatban.

Griezmann különleges gólörömöt is produkált, azt pedig az NBA-sztár LeBron James mozdulatsorához hasonlították.

Két fiatal játékosnak is kijutott a dicséretből: az egyik a mindössze harmadik La Liga-mérkőzését játszó, gólt is szerző Carles Pérez, a másik a még nála is jóval fiatalabb, csupán 16 éves és 300 napos Anssumane Fati.

Ansu Fati éppen Pérez helyére állt be az utolsó tíz-tizenkét percre, szintén a La Masia neveltje, s a Barcelona történetében második legfiatalabb újonca a bajnoki mérkőzéseken. Mindössze egy játékos debütált még nála is húsz nappal fiatalabban: Vicenç Martínez, az 1941-42-es idényben.

Fati – akit Messi szívélyes és egyben nagyon emberi öleléssel köszöntött a mérkőzés után az öltözőfolyosón, ki is posztolta a képet a közösségi médiában – Bissau-Guineában született, tizenegy éves kora óta nevelkedik a La Masián.

