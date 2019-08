Davide Lanzafame harmadszor is Kispestre igazolhat

George F. Hemingway a Honvéd FC tulajdonlása alkonyán, tavaly videóüzenetben jelentette be, hogy klubja egy olyan alakulatnak adja el csatárát, Davide Lanzafamét, ahol az olasz labdarúgó többet tud keresni. Szó is volt Kazahsztánról, ám aztán egyszer csak bejelentették, a Ferencvárosban folytatja pályafutását. A Thomas Doll által a Fradiba betett támadó az új edzőnek, Szerhij Rebrovnak viszont a hírek szerint már nem kell annyira, és Böde Dániel után egy másik csatárt is eladhat a klub - ráadásul Davide Lanzafame épp a már tulajdonváltáson átesett Honvédhoz térhet vissza, ha a Csakfoci és a Player értesülései igazak.

A Ferencváros közben már meg is szerezte a norvég bajnokság gólkirályát, Franck Bolit, az elefántcsontparti focista jobban beleillhet Rebrov elképzeléseibe.

Lanzafame esélyei a Honvédnál ismét jók lehetnek, hisz a klub az olasz vonalat favorizálja, az edző most ott Giuseppe Sannino, aki szintén kedveli 32 éves Lanzafamét, aki kétszer volt az év játékosa az NB I-ben, egyszer pedig gólkirály is.

Davide Lanzafame harmadik időszakát kezdhetné Kispesten.

