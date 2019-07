Falnak csapódott az F1–pilóta

A Pirelli a Brit Nagydíj után a Williamsszel és a Red Bull-lal folytatta a 2020-as gumifejlesztési programját Silverstone-ban a keddi és szerdai napon. A gumiszállító erről Twitter-oldalán számolt be, ahol azt is megjegyezték szemérmesen: a munka a tervezettnél korábban ért véget, miután Sébastien Buemi délután leszaladt a pályáról.

#Fit4F1 2020 tyre development test @SilverstoneUK finished with 2108 km and 358 laps covered by @redbullracing and @WilliamsRacing over 2 days. The test ended a bit early because @Sebastien_buemi went off the track this afternoon. Next 2020 test: September 12-13 @PaulRicardTrack