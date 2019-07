Eb 2020: akinek csak megfordul a fejében, most igényelje meg a jegyeit

A 2020-as Európa-bajnokság mérkőzéseire, köztük a budapesti találkozókra július 12-ig lehet jegyet igényelni, hívta fel a figyelmet az utolsó napok fontosságára a Magyar Labdarúgó-szövetség. Az MLSZ kiemelte, hogy

az eddigi legnagyobb Európa-bajnokságnak Budapest is a házigazdája lesz,

így karnyújtásnyira lesznek a kontinens legjobb labdarúgói, és akik megváltják belépőjegyeiket, azok élőben láthatják őket és a kontinensviadal mérkőzéseit.

Az UEFA internetes oldalán

július 12-én 14 óráig lehet jegyet igényelni.

Aki ebben az első körben nem teszi ezt meg, az könnyen lemaradhat az Eb-ről, hiszen később már csak nagyon minimális esély lesz jegyhez jutni. Amennyiben több jegyigénylés érkezik, mint ahány belép rendelkezésre áll, a jegyek sorsolás útján találnak gazdára az igénylők között. A belépők három árkategóriában érhetők el minden helyszínen.

A budapesti találkozókra 125, 75 valamint 30 euróba kerülnek a jegyek,

mondta Szabó Gergő, a magyar labdarúgó-válogatott sajtófőnöke.

"A 2020-as Európa-bajnokság mindenféleképpen egy óriási élmény lesz. Még akkor is, ha esetleg a magyar válogatott nem vívja ki a részvétel jogát. Mindenki, akinek csak megfordul a fejében, akár csak opcióként is, hogy szívesen ott lenne egy Eb-meccsen, az igényelje meg a jegyeit most, ebben az időszakban, ugyanis később, még akkor is, ha a magyar válogatott kijut, abban az esetben is, már csak nagyon minimális, pár ezer jegy fog majd rendelkezésre állni. 1:400-hoz az esélye valakinek, hogy jegyhez jusson. Az MLSZ felületein, honlapján illetve a közösségi médiás felületein megtalálható minden információ az Eb-jegyek igénylésével kapcsolatban. És azokon keresztül ezt nagyon egyszerű folyamaton keresztül, magyar nyelven meg tudja tenni" – nyilatkozta a sajtófőnök.

Az esélyek növelése érdekében érdemes több árkategóriát is megjelölni, így, ha valakit egy árkategóriában nem sorsolnak ki, akkor egy másik sorsolásán is részt vehet. Ekkor még nem kell fizetni, hogy megvásárolják-e a jegyeket, azt elég eldönteni, ha kihúzták az igénylőket. A fizetésre ezt követően, nagyjából tíz napjuk lesz a szerencséseknek.

Egy szurkoló maximum 4 jegyet igényelhet egy mérkőzésre

amelyeken szerepel majd a vásárló neve, így a stadionoknál ellenőrizhetik, hogy a jegyekkel valóban az arra jogosult szurkolók lépnek-e be az arénába. Azok, akik igényeltek jegyet, de nem sorsolták ki őket, elsőként fognak értesülni a további lehetőségekről, amennyiben további jegyek válnak elérhetővé az általuk kiválasztott mérkőzésekre.

