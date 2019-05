A Puskás Arénában járt a válogatott, ahova jövő nyáron visszatérne

A létesítmény bejárásán a szakmai stáb tagjai is részt vettek, Dzsudzsák Balázs pedig egy minden játékos által aláírt címeres mezt nyújtott át a kormánybiztosnak, jelképesen megköszönve ezzel a stadion építésében résztvevő minden dolgozó munkáját.

Az új nemzeti stadion – amely a 2020-as Európa-bajnokság egyetlen új építésű létesítménye lesz – készülő öltözőit és játékoskijáróját is meglátogatta, valamint a kezdőkör helyére is kisétált Marco Rossi csapata. A képeken keresztül a szurkolók is most először láthatják az aréna ezen részeit.

Fürjes Balázs a Puskás Aréna bejárása előtt köszönetet mondott a futballistáknak azért, mert - mint mondta - amikor kifutnak a gyepre, amikor küzdenek, és amikor győznek, akkor meg lehet tapasztalni, "hogy milyen páratlanul jó dolog magyarnak lenni."

"Szurkolóként páratlan, semmivel sem összehasonlítható jó érzés, amikor az előzetes esélylatolgatás ellenére, fantasztikus küzdeni akarással legyűritek a horvátokat a Groupama Arénában" - mondta a labdarúgóknak a kormánybiztos. Fürjes Balázs beszédében kiemelte azokat a fontos szempontokat, amelyeket már a Puskás Aréna építése előtt meghatároztak.

Elsőként a múlt iránti tiszteletet említette, kiemelve, hogy milliméterre pontosan oda épült az új létesítmény, ahol elődje, a Népstadion állt, így a kezdőkör és annak középpontja is ugyanazon a ponton lesz, mint a régi arénában. Hozzátette: a Toronyépületet megtartották, és itt a jövő évi Európa-bajnokság idejére elkészül egy Puskás Múzeum, míg a kívülről jól látható pilonok a Népstadiont idézik, ezzel is tisztelegve a korábbi aréna előtt. Az elbontott anyagokat beépítették az új Puskás Arénába, s mint azt a kormánybiztos mondta, a régi létesítmény így "tovább él" az újban.

Fürjes Balázs fontos szempontként jelölte meg, hogy a múlt tiszteletben tartása mellett igazi, ultramodern XXI. századi aréna valósul meg, amely tud mindent, amit egy ilyen létesítménynek ma a világ bármely pontján tudnia kell. Kiemelte, hogy a meredeken felfelé ívelő lelátók teljes egészében fedettek, így igazi "katlan hangulat" tud kialakulni.

Az építés irányításáért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott,

szempont volt az is, hogy ez a stadion "több legyen, mint aréna."

Hangsúlyozta, hogy a 68 ezer férőhelyes létesítmény pontosan akkora, mint a szerdai Európa-liga döntőnek helyt adó bakui aréna, valamint a szombati Bajnokok Ligája-finálét rendező madridi Wanda Metropolitano.

"Kizárólag labdarúgó-mérkőzésekből ugyanakkor nem fog megélni a stadion, ezért úgy terveztük meg, hogy a lehető legkülönbözőbb eseményeknek lehessen helyszíne, így konferenciák, kiállítások, és más események megrendezésére is alkalmas" - jelentette ki Fürjes Balázs.

A kormánybiztos ugyancsak fontos szempontnak nevezte, hogy az aréna nemzetközi szinten átlagosnak mondható áron épüljön fel, és ezt sikerült is elérni. Kiemelte, hogy a beruházás száz százalékban magyar, nem kellett bevonni külföldi partnereket, a tervezéstől a kivitelezésig minden munkát hazai szakemberek végeztek.

Fürjes Balázs hozzátette, írásban rögzítették, hogy

az új Puskás Arénának november 15-ig el kell készülnie, csúszás esetén a kivitelezőnek napi 142 millió forintos kötbért kell fizetnie.

A jövő évi Eb-n, melyet rendhagyó módon 12 ország egy-egy városában rendeznek, a Puskás Aréna három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad otthont. Amennyiben a magyar válogatott is résztvevő lesz, akkor legalább két találkozóját hazai pályán játszhatja a csoportkörben.

Két selejtező előtt A kerethez Baráth Botond, Németh Krisztián, Gulácsi Péter és Willi Orbán csak a hivatalos FIFA-játéknapok kezdetekor csatlakozik. A magyar válogatott június 8-án, magyar idő szerint 18.00-kor lép pályára Bakuban; a Groupama Arénában június 11-én, 20:45-től mérkőzik meg Wales csapatával. "Ma még több, kisebb-nagyobb sérülés is hátráltatja a felkészülést, különös tekintettel a védőkre, azonban bízom benne, hogy a jövő hét elejére ezek rendbe jönnek és a keret minden tagja teljes értékű edzésmunkát tud végezni" – nyilatkozta a túra végén Marco Rossi szövetségi kapitány az MLSZ honlapjának beszámolója szerint.

Nyitókép: MLSZ.hu