Folytatódott a bronzkorszak az Európa Játékokon

Az utolsó szerdöntő, a nyújtó mintegy félórás csúszással kezdődött a Minszk Arénában,

az orosz elnök, Vlagyimir Putyin érkezése előtt ugyanis biztonsági átvizsgálást tartottak.

A Budapesti Honvéd tavaly Eb-bronzérmes, 28 éves tornásza hatodikként került a vasárnapi fináléba, ahol elsőként mutathatta be a gyakorlatát, s a hibátlannak tűnő produkciójára 14,066 pontot kapott. Az utána következő török Ahmet Onder (14.100) és litván Robert Tvorogal (14,400) is erősebb gyakorlatot mutatott be nála, ezzel megelőzték, de mivel a folytatásban ez már senkinek sem sikerült - az egyik riválisa nagyot rontott -, az ő nyakába került a bronzérem.

"Eleve egy könnyebb gyakorlattal indultam itt Minszkben, mert a felkészülésemet kisebb-nagyobb problémák hátráltatták, betegségek, illetve a tenyerem sem bírta az edzéseket. - nyilatkozott az MTI-nek a magyar versenyző. - Megpróbáltam hibátlanul bemutatni ezt a gyakorlatot, a selejtezőben akadtak még benne hibák, de úgy érzem, hogy a döntőre teljesen összejött az, amit elvártam. Nagyon boldog vagyok a bronzéremmel."

Hozzátette: mindig nehéz elsőként a szerhez lépni egy versenyen, utána ugyanis végig kell izgulni a többieket, de bízott benne, hogy a 14,066-os pontszám elég lesz a dobogóhoz.

"Ez egy magas pontszám, még annak ellenére is, hogy a gyakorlat maga nem volt nehéz. Mint minden sportágban, itt is kell szerencse, most szerencsém is volt, úgyhogy örülök" - fogalmazott.

A magyar tornászok így két harmadik hellyel zártak a fehérorosz fővárosban, miután a nap folyamán korábban Péter Sára is bronzot szerzett ugrásban.

Vasárnap a birkózó Lőrincz Viktor, valamint a karatés Tadissi Martial és Hárspataki Gábor is bronzérmes lett.

A magyar küldöttség 19 éremmel, 4 arannyal, 6 ezüsttel és 9 bronzzal zárta a minszki Európa Játékokat.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás