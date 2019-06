Új másodedző a férfi vízilabda-válogatottnál

A férfi válogatott június 3-án munkába állt és megkezdte a felkészülést a nyár két nagy világeseményére, a belgrádi Világliga Szuperdöntőjére, valamint a júliusi, dél-koreai világbajnokságra. Az egyelőre foghíjas kerethez hamarosan még tízen érkeznek - a BL-győztes ferencvárosi kerettagok csütörtökön csatlakoznak a társasághoz. Nemcsak a csapat bővül, hanem a stáb is kiegészült egy szakemberrel - írta a waterpolo.hu.

„Az elmúlt héten vasárnap is edzettünk, ezért hétfőn és kedden pihenőt kaptak a játékosok. Ma újra munkába álltunk, és rögtön egy fővel bővült a keret. Jövő héten több játékos is itthon marad, akik a belgrádi Világliga Szuperdöntője alatt sem állnak le, hanem folytatják a felkészülést a júliusi, kvandzsui világbajnokságra, Németh Zsolt, Mátéfalvy Csaba és Zala György irányításával. Erre az időszakra Nyéki Balázst kértem meg, hogy tartson velem és segítse a munkámat, mint másodedző. Bár még a héten igen elfoglalt, hiszen a Ferencváros serdölő csapatával a bajnoki döntőre készülnek, a délelőtti edzéseken már velünk van" - mutatta be Märcz Tamás szövetségi kapitány az új stábtagot.

„Másfél hónappal ezelőtt felhívott a kapitány, hogy szeretné, ha nyáron csatlakoznék a stábhoz és vele tartanék a belgrádi Világliga Szuperdöntőjére. Természetesen óriási megtiszteltetés, és örömmel mondtam igent erre a nem mindennapi felkérésre.

A válogatottnak dolgozni a legnagyobb dolog a magyar vízilabdában és a sportban, ezért hatalmas büszkeség számomra, hogy itt lehetek

- ez az elmúlt években elvégzett munkám jutalma is talán... Varga Dani rögtön fel is hívta valamire a figyelmemet: a hannoveri indulásunk előtt együtt készült a férfiválogatott és a Ferencváros, a kapu mögött pedig a serdülő játékosaim tempóztak, tehát összesen hatvan játékos tartozott hozzám és az egész uszoda. Egészen speciális helyzet volt, de ugyanakkor nagyon jó érzés. Kíváncsi vagyok a válogatottat körülvevő miliőre és légkörre, másrészt pedig az új szabályokra, hiszen jövőre már a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is alkalmaznunk kell" - mondta Nyéki Balázs, aki a jövőben a 2003-as fiúválogatottat irányítja majd.

A program

Június 18-23. között a belgrádi VL Szuperdöntő következik. Június 30-július 2. között a BENU-kupa vár a Margitszigeten a társaságra.Július 4-én Japánba utazik a csapat, az edzőtábor után onnan repül majd át Dél-Koreába, ahol 15-én kezdi meg vb-szereplését Új-Zéland ellen.

A férfiválogatott nyári kerete

Kapusok: Bisztritsányi Dávid (UVSE), Kardos Gergely (Szolnok), Nagy Viktor (Szolnok), Vogel Soma (FTC)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnok), Bátori Bence (Szolnok), Bedő Krisztián (Miskolc), Dőry Farkas (Debrecen), Erdélyi Balázs (OSC), Gór-Nagy Miklós(FTC), Gyárfás Tamás (Eger), Hárai Balázs (OSC), Jansik Dávid (Szolnok), Jansik Szilárd (FTC), Kállay Márk (FTC), Kovács Gergő (OSC), Mezei Tamás (FTC), Manhercz Krisztián (OSC), Nagy Ádám (Miskolc), Német Toni (FTC), Pásztor Mátyás (BVSC), Pohl Zoltán (FTC), Sedlmayer Tamás (FTC), Varga Dénes (FTC), Vámos Márton (FTC), Várnai Kristóf (BVSC), Zalánki Gergő (Szolnok)

Férfi Világliga Szuperdöntő, 2019. június 18-23., Belgrád, csoportbeosztás

A-csoport

Japán

Magyarország

Kanada

Spanyolország

B-csoport

Ausztrália

Horvátország

Kazahsztán

Szerbia

Nyitókép: waterpolo.hu/Tóth Szabolcs