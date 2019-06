A sportpszichológus szerint ezért vesztett a BL-döntőben a Veszprém

Ismert: vasárnap este - 2002 óta már negyedszer is - vereséget szenvedett a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Veszprém, Nagy László pályafutásának utolsó találkozóján.

Nagy Sándor sportpszichológus szerint egyedülálló logikája van egy sorozat hajrájának, ahová eljutni is igazán nagy tett.

"Ha csapatszinten gondolkodunk,

szervezeti, illetve klubszinten is bevésődik az a negatív mintázat, hogy sorozatban az utolsó pillanatban bukik el egy csapat"

- mutatott rá az InfoRádióban Nagy Sándor, aki szerint egy ilyen sorozatban "kollektív szorongás" is kialakulhat már, amikor eljut egy csapat a véghajráig.

"Alakulhat ki hosszabb távon félelem a sikertől"

- tette hozzá egy szakkifejezéssel élve.

Úgy látja, hogy ha egy csapat folyamatosan eljut a legjobbak közé, de mindig elbukik a legvédén, az a csapat nem tanult a hibáiból, a BL-döntőbeli vereségeiből.

"Fel kell ismernie a játékosoknak, az edzőknek, a vezetésnek, hogy mi az, amit változtatni kell ezen a szinten" - mutatott rá Nagy Sándor.

Arra a felvetésre, hogy a Győr női kézilabdacsapata is sokáig hasonló cipőben járt, majd jött a 2013-as év, és átszakadt a gát, összesen öt Bajnokok Ligája-győzelemmel, azt mondta, ott "megtörtént az áttörés, ezen a szinten nem kézilabdázni tudnak jobban, hanem akár tényleg egyénileg, akár csapatszinten mentálisan győztessé vált a csapat".

Hogy mi hoz el egy ilyen áttörést, arra Nagy Sándor szerint több féle recept is van: lehet személyi változtatást is végrehajtani, de van, hogy a koncepciót változtatja meg a klub, esetleg az edzésmódszerekben áll be változás vagy a meccseken alkalmazott stratégiában.

