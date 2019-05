Csata a fővárosban: kezdődik a vízilabdadöntő

"Ez egy ünnep, rengeteg ember kitűnő játékosokat láthat testközelből. Ez a világ legerősebb bajnoksága, komoly, magas színvonalú meccsek jönnek" - jósolta a pénteken kezdődő aranycsata és bronzpárharc előtt Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. A kétszeres olimpiai bajnok pólós szerint koncentrációs csata zajlik majd a vízben, és a három győzelemig tartó fináléban az győzhet, aki a legtovább bírja.

A szövetség elnöke az InfoRádióban elárulta, a végjáték előtt volt egy egyeztetés a játékvezető és a fegyelmi bizottság, valamint a döntős csapatok vezetőivel a sportszerű játékról. Mint ismert, Varga Dénes, az FTC klasszisa kihagyja a döntő első mérkőzését, mert szándékos, víz feletti ütésért utólag, videofelvétel alapján eltiltották.

"Biztos vagyok abban, hogy ezzel már nem lesz probléma" - mondta Vári Attila.

A címvédő Ferencváros válogatott játékosa, Vámos Márton kijelentette, meg szeretnék védeni a bajnoki címüket. A pólós elmondta, az utóbbi napokban végigcsináltak egy minifelkészülést, és szerinte nem lesz azzal gond, hogy nem bírják majd a meccseket.

"Ez teljesen új fejezet, egy döntő egészen más, mint egy alapszakasz-mérkőzés - mondta Vámos annak kapcsán, hogy már kikaptak egyszer a döntőbeli ellenfelüktől. - Én magunkra tennék, ha fogadni kellene. Nyilván az OSC-nél is ezt mondják magukra, de képesnek tartom a csapatot arra, hogy még Varga Dumi nélkül is magabiztosan megverjük őket."

Két és fél igen intenzív hónap vár Vámos Mártonra, a bajnoki döntő után jön a BL nyolcas döntője, majd a válogatottal a kvangdzsui világbajnokság, de felkészülten vár az újabb erőpróbákra is.

"Nagyon komoly lesz a Final8, a Dubrovnikkal játsszunk, amely tavaly a Szolnokot is megverte. Az is teljesen más történet, ott egy meccsen kell jobbnak lenni. Ez sokaknak új lesz a csapatunkból, de meg kell küzdenünk ezzel, és szeretnénk ott is jó eredményt elérni" - mondta a balkezes klasszis.

Az OSC egyik kulcsembere, Manhercz Krisztián az előző szezonban még a Fradiban vízilabdázott, így különös pikantériája van annak, hogy a két csapat találkozik a fináléban. A válogatott pólósnak azonban inkább az első összecsapás volt különleges hangulatú, mostanra megszokta a helyzetet.

"Hosszú szezonunk volt, amelyben volt öröm és csalódás is. A bajnokságban egy vereségünk van, a Fradi ellen, a többi meccset megnyertük. Kiegyenlített párharc alakult ki a két csapat között, nyilván mi vagyunk azok, akik a bajnokot meg akarják fosztani a címétől. Nem vagyunk könnyű helyzetben, nagyon jó csapat a Fradi, kiváló játékosokkal" - mondta Manhercz, és hozzátette: szerinte csak a pillanatnyi, napi forma dönt majd.

A bajnoki döntő első meccsét, amelyen tíz év után csap össze ismét két fővárosi gárda, pénteken 20.15 órától játsszák a Komjádi uszodában, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti. A Szolnok-Eger bronzmérkőzés 18 órakor kezdődik.

A döntő menetrendje

péntek: FTC-Telekom Waterpolo - A-Híd OSC Újbuda 20.15

május 18.: A-Híd OSC Újbuda - FTC-Telekom Waterpolo 13.45

május 22.: FTC-Telekom Waterpolo - A-Híd OSC Újbuda 19.00

Ha szükséges

május 25.: A-Híd OSC Újbuda - FTC-Telekom Waterpolo 17.00

május 28.: FTC-Telekom Waterpolo - A-Híd OSC Újbuda 20.15

A bronzcsata menetrendje:

péntek: Szolnoki Dózsa - ZF-Eger 18.00

május 17.: ZF-Eger - Szolnoki Dózsa 19.00

ha szükséges:

május 19.: Szolnoki Dózsa - ZF-Eger 18.00

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs