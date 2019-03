Daniel Ricciardo csatlakozott Cristiano Ronaldo csapatához

Az ausztrál versenyző a tavalyi év végéig a Red Bull kötelékében versenyzett, ami azt jelentette, hogy az ügyeit is az osztrákok intézték, beleértve a marketinget és a különböző kereskedelmi megállapodásokat. Az idén azonban csatlakozott a Renault-hoz, amivel a Forma-1 egyik legjobban fizetett versenyzője lett.

Az évadnyitó Ausztrál Nagydíj előtt hivatalosan is megerősítették, hogy Daniel Ricciardo már a CAA Sports tagja, ezentúl őt is képviseli. A cég hatalmas nevekkel rendelkezik, így Rosberg mellett Ronaldo is a család tagja, akárcsak az NBA-sztár Wade. Ugyanez a cég képviseli a Tottenham Hotspur futballsztárjait, Harry Kane-t és Dele Allit - írja a motorsport.com.

Nyitókép: VALDRIN XHEMAJ