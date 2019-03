Női vízilabda világliga - Győzött és csoportmásodik a magyar válogatott

Női világliga, selejtező, 6. (utolsó) forduló:

Magyarország-Olaszország 12-8 (3-3, 3-1, 3-2, 3-2)

a magyar csapat gólszerzői: Keszthelyi 5, Gyöngyössy, Parkes 2-2, Csabai, Illés, Gurisatti 1-1

A találkozó előtt a Magyar Vízilabda Szövetség koszorút helyezett el a 2013-ban fiatalon, 38 évesen elhunyt Sipos Edit világ- és Európa-bajnok játékos szobránál.

A szentesi összecsapás tétje a magyarok számára a csoport második helye volt, de az első negyedben a házigazda a jó védekezés ellenére sem tudott előnybe kerülni.

Bíró Attila együttese a második játékrészben is rendkívül hatékonyan akadályozta meg az olasz gólszerzési kísérleteket, és mivel támadásban is jól teljesített, így - Csabai Dóra korai kipontozódása ellenére is - kétgólos előnnyel mehetett el a nagyszünetre.

A második félidő is jó magyar blokkokkal, valamint Gangl Edina remek védéseivel kezdődött, az ekkor négy gólnál járó Keszthelyi Rita találataival pedig tovább nőtt a 18 éves Faragó Kamilla (UVSE) személyében újoncot is avató hazai együttes előnye.

A záró negyedben is a magyar válogatott irányította az összecsapást, amelyet annak ellenére is végig vezetve, magabiztosan nyert meg, hogy összesen 19 alkalommal játszott emberhátrányban.

A két csapat decemberi összecsapását egy góllal az olaszok nyerték.

Az Európa Kupa hatos döntőjét március 28. és 31. között rendezik Torinóban. Onnan az első három jut a világliga júniusi szuperdöntőjébe, melynek Budapest ad majd otthont, így azon a magyar válogatott automatikus résztvevő. A nyári torna győztese szerez elsőként kvótát a 2020-as tokiói olimpiára.

Nyitókép: Keszthelyi Rita, a magyar és Valeria Mariagrazia Palmieri (j), az olasz válogatott játékosa a női világliga selejtezőjének 6. fordulójában játszott mérkőzésen, Szentesen 2019. március 5-én. MTI/Ujvári Sándor