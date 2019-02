Bemutatta, milyen autóval száguld idén a címvédő F1-csapat

A stuttgarti autógyár F1-es csapata a finn Valtteri Bottasszal a volánnál már tesztelte is az új versenygépet, amely zárt kapuk mögött gurult a pályára Silverstone-ban.

A W10 elnevezésben a tízes szám arra utal, hogy a Mercedesnek az idei lesz a 10. szezonja az F1-ben azóta, hogy újra gyári csapatként vesz részt az elitkategória küzdelmeiben.

New year. New look. Same target ?#WelcomeW10! ✨✨✨ pic.twitter.com/hrIZLNdLO2