Zinedine Zidane is beszáll a Forma-1-be

Pierre Gasly az idén már a Red Bull színeiben versenyez Max Verstappen csapattársaként, és egy interjúban elárulta, miért éppen a 10-es rajtszámot választotta az autójára - írja a motorsport.com.

„Mindig is nagy-nagy rajongója voltam a futballnak. És különösen Zinedine Zidane-ért rajongtam, amikor fiatalabb voltam. Ez az egyik oka annak, hogy a 10-es rajtszám mellett tettem le a voksom, mert tényleg nagy rajongója vagyok, aki egy szupertehetséges ember, a sport és Franciaország legendája” - mondta a 23 éves francia autóversenyző, aki most mutatkozik be új csapatában, a Red Bullban.

Zidane igazi legenda Franciaországban, tagja volt az 1998-ban világ-, majd 2000-ben Európa-bajnokságot nyerő válogatottnak, játszott a 2006-os vb-döntőben is, ott fejelte le Marco Materazzit, majd egy lendülettel vissza is vonult. Klubszínekben a Juventussal, majd főként a Real Madriddal ért el nagy sikereket, nyert Bajnokok Ligáját is. Edzőként is nagyot alkotott Madridban, 2016 és 2018 között háromszor vezette Bajnokok Ligája-győzelemre a királyi gárdát.

Gasly edzőként is figyelte Zidane munkásságát, ahol szerinte ugyancsak helytállt és kivételes személynek nevezte a honfitársát.

