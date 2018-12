Bíróságon folytatódik a legújabb szappanopera

A Libertadores Kupa történetében első alkalommal rendeztek River Plate–Boca Juniors döntőt, azaz Superclásicót a fináléban. A két csapat első összecsapásán a Boca pályáján, a Bombonerában 2-2-es döntetlen született, a River Plate, noha az argentin bajnokságban még a Bocánál is gyengébben szerepelt ősszel, esélyesebbnek számított. Ha másért nem, akkor azért, mert a Boca negyedben elért 2-2 előtti hat meccsükből ötöt megnyert.

Ám a visszavágót nem tudták lejátszani az első számú argentin stadionban, miután a Boca Juniors találkozóra érkező buszát a River huligánjai megtámadták. Betörték a buszablakokat, több futballista ettől sérült meg, akadt, aki a szemén. Mások a tömeg oszlatására kivezényelt rendőrök könnygázától kezdett fulladozni.

A klubvilágbajnokság kötelez

A Conmebol nem tehetett egyebet, mint hogy elhalasztotta a döntőt. Előbb csak néhány órával, aztán egy nappal, végül határozatlan időre. Ugyanakkor a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetséget kötötte a klubvilágbajnokság közeli dátuma: e párharc győztese szerzett jogot arra, hogy a szubkontinenst képviselje a szerdán kezdődő tornán. A Conmebol később úgy döntött, Argentínán kívül rendezi meg az elhalasztott mérkőzést. Vállalkozott volna több város, több klub is a rendezésre – előkerült olyan romantikus szál is, hogy a csapatok utazzanak Genovába, hiszen onnan származtak a Boca alapítói, s a hajdani Boca negyedben „született” River is kapcsolódott az onnan induló emigránsokhoz –, végül Madrid lett a befutó.

A két mérkőző fél már szerdán a spanyol fővárosba érkezett, egyik a Real Madrid, másik a spanyol válogatott edzőközpontjában ütött tanyát. A Boca Juniors vezetői pénteken, tehát a mérkőzés előtt két nappal, már Madridban kapták meg a Conmebol elutasító határozatát, ugyanis azt kérték, a szövetség zárja ki a River Plate-et a botrány miatt, ahogyan megtette ezt a Bocával is a két csapat 2015-ös Libertadores Kupa-nyolcaddöntője után, hasonló történések alapján.

Hihetetlen díszpáholy

A mérkőzésre vasárnap este megtelt a Bernabéu díszpáholya, a Barcelona (!), az Atlético Madrid és a Real Madrid jelenlegi és korábbi sztárjai közül többen is felvonultak. Cristiano Ronaldo – korábbi ígérete ellenére – nem ment el, de jöttek azért Itáliából, méghozzá argentinok: Mauro Icardi és ügynök felesége, Wanda Nara, valamint Javier Zanetti. A regnáló spanyol miniszterelnök (Pedro Sánchez), Nobel-díjas író (Mario Vargas Llosa), a Real Madrid elnöke (Florentino Pérez) is a helyszínen nézte a mérkőzést.

A Boca vezetést tudott ugyan szerezni az első félidő végén Benedetto góljával, de a második félidőben a River (a korábban rövid ideig a Bocában is szereplő) Lucas Pratto révén kiegyenlített. A Libertadores Kupában nem számít, ki szerzett több gólt idegenben, így akkor még a River nem nyert. A hosszabbítás elején viszont emberelőnybe került, miután Wilmar Barrios, a Boca két kolumbiai játékosának egyike megkapta a második sárga lapját.

Milliomos bajnokok

A River ki tudta használni az emberelőnyt, ugyancsak egy kolumbiai révén: Juan Quintero megszerezte a valójában mindent eldöntő gólt a 109. percben. A Boca már nem tudott újítani, ráadásul kettős emberhátrányba is került, miután a korábbi Real Madrid-játékos, Fernando Gago megsérült, s már nem állhatott cserejátékos a helyére. Guillermo Barros-Schelotto, a Boca kilencvenes évekbeli neves ikerpárjának egyike, a csapat mostani edzője az utolsó tíz percre még Carlos Tévezt is beküldte a pályára, de ez már nem segített. Sőt: a 122. percben a River újabb gólt szerzett Gonzalo Martínez révén.

A 3-1-es győzelem azt jelenti, hogy a „milliomosok” megnyerték a Libertadores Kupát, s készülhetnek a klubvilágbajnokságra. Az Arab Emirátusokban már szerdán kezdődik az esztendő utolsó FIFA-rendezvénye, de a River csak 18-án, az elődöntőben játszik először, a papírforma alapján a tunéziai Espérance-szal, Afrika bajnokával.

A Boca a klub-vb-ről biztosan lemarad, de fontolgathatja, hogy keresi-e tovább az igazát, immár a svájci székhelyű sportdöntőbíróságon. Pénteken még ezt ígérték a vezetői, mondván, megteszik a következő lépést, ha nem nyerik meg a kupát. Nem nyerték.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Diego Perez Cabeza