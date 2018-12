Wéber Gábor: nagy fordulópontok voltak a Hamilton–Vettel-csatában

A Forma-1 2018-as évét elemezte Weber Gábor az InfoRádióban, és a szakkommentátor úgy látta, volt néhány fordulópont a szezonban, amely eldöntötte a világbajnoki cím sorsát. Első ilyen futam a Német Nagydíj volt, amelyen az addig a pontversenyben az élen álló Ferrari-pilóta, Sebastian Vettel a mezőnyt vezetve, hazai közönség előtt elmért egy féktávot, és a gumifalba csapódott. Nagy riválisa, Lewis Hamilton megnyerte a hockenheimi versenyt, élre ugrott a pontversenyben, és végül nagy előnnyel lett ötödször is világbajnok.

"A hockenheimi hibának nagy lélektani jelentősége volt. Önmagában nem kényszerítette volna térdre a Ferrarit, de amikor nekik állt a zászló, nem tudták kihasználni. A Mercedes-Ferrari verseny folyamatosan hullámzott, csak az volt a különbség, hogy

- mondta Wéber Gábor.

