Sírva beszélt Michael Schumacherről a legjobb barátja

Jean Todt és Michael Schumacher munkakapcsolata szoros barátsággá alakult a Ferrarinál töltött évek alatt, a Scuderia korábbi csapatfőnöke és sztárpilótája 1996-tól 2006-ig dolgozott együtt ebben a felállásban, összesen 5 egyéni és 6 konstruktőri világbajnoki címet nyert együtt a Ferrarinál. A barátság később sem szakadt meg, a német versenyző 2013-as síbalesete után pedig Todt azon kevesek közé tartozik, akik rendszeresen látogathatják a továbbra is ágyhoz kötött bajnokot.

A jelenleg az FIA elnökeként tevékenykedő 72 éves francia a német Auto Bild életműdíjának átvételekor mondott beszédében elérzékenyülten beszélt Schumacherről - írja a gphirek.hu. „Nagyon megérintett a dolog, a sírás határán vagyok. Amikor az ember sikeres, örül, ha visszaadhat valamit. Ezt teszem most, az FIA elnökeként” – mondta, majd Schumacherről is szót ejtett: "Az irodámban és a lakásomban mindenütt képek lógnak róla a falon. A Michaellel töltött időre mindig is életem legjobb időszakaként fogok emlékezni. Szeretjük egymást, mert hihetetlen történetet írtunk ketten együtt, és azért is, mert mindig összetartottunk a nehéz időkben."

Schumacher állapotáról továbbra sem közöl a nyilvánossággal semmit a családja, Todt azonban tisztában van a helyzettel, egy korábbi interjúban ugyanis elmondta, hogy havonta kétszer látogatja barátját, és azt kívánja, „bárcsak más lenne a helyzet."

Nyitókép: MTI/EPA/Srdjan Suki