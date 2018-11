Bajnokok Ligája: tarolnak a topligák

Az ősz azt mutatja, továbbra is óriási a szakadék a játékerőt tekintve a spanyol, az angol, a német, az olasz és a francia indulók, valamint a többiek között. Ha nehezen is fogadtuk az UEFA azon döntését, amely a mostani idénytől kezdődően négy helyet garantál a főtáblán az UEFA-ranglista szerinti legerősebb négy országnak, s hármat a franciáknak, az ősz igazolta a döntést.

Egyetlen ezen ötön kívüli országba való csapat sem jutott tovább eddig, topligást kiejtve, s a még szabad négy helyet tekintve is csupán egynél van esély ilyesmire. A Sahtar Doneck lehet a kakukktojás, ha december 12-én Harkivban, esetlen az ukrán politikai helyzet miatt máshol, de legyőzi riválisát, az előtte egyelőre két ponttal vezető Olympique Lyont.

Ahol már eldőlt a továbbjutás, mindenütt a papírforma érvényesült. Legfeljebb azon lehet elmélkedni, hogy a Bayern München mögött második Ajax valóban favorit volt-e a Benficával összevetve – a portugálok voltak előzetesen magasabban rangsorolva, de nincs jelentős erőkülönbség a két gárda között.

Az A csoportban az Atlético Madrid és a Borussia Dortmund kiemelkedett a négyesből. A németek szerda esti döntetlenje meglepő volt az FC Bruges ellen, de továbbjutást ért. Ettől eltekintve a német és a spanyol csapat kizárólag egymás ellen veszített pontot. A Monaco gyenge szereplése csak azokat lephette meg, akik nem tudják, milyen átalakuláson ment át a hercegség az elmúlt években a szinte minden sztárját eladó csapata. Lehet, hogy a nagy bevételért nagy árat kell fizetni: a francia bajnokságban 14 forduló után az utolsó előtti helyen áll az immár Thierry Henry által dirigált gárda.

A B csoportban még csak az tiszta, hogy a Barcelona elsőként megy tovább, s így kiemeltként várhatja majd a december közepén esedékes sorsolást. A második és harmadik helyen azonos pontszámmal áll a Tottenham Hotspur és az Inter. Az előttük álló feladat ellenben nem azonos nagyságrendű: az olaszok otthon fogadják majd az eindhoveni PSV-t, a mezőny leggyengébb tagját, az angolok mennek a Camp Nouba. A Spurs hiába áll jobban idegenben szerzett gólja miatt az Interrel való összevetésben, ha nem tud legalább ugyanannyi pontot szerezni az utolsó fordulóban, mint a még nyeretlen holland riválisát fogadó Inter.

A C csoportban sem tiszta még a kép, sőt itt még mind a két továbbjutó hely kiadó. A Crvena zvezda már nem maradhat a BL-ben, szerencsés esetben az Európa Ligában azonban még igen, így van tétje a maga számára is a PSG elleni meccsének. Ellenben ha a franciák nyernek a belgrádi „Marakanában”, biztos továbbjutók. A csoportban egyelőre a Napoli vezet, de ha kikap az Anfield Roadon a Liverpooltól, csak akkor mehet tovább, ha gólt tud szerezni, s nem kap ki egy gólnál többel. Ha az előző idény döntőse nem nyeri meg utolsó 2018-as BL-meccsét, kiesik. Jürgen Klopp együttese a legutóbbi kilenc hazai BL-mérkőzéséből hetet megnyert, csak a Sevilla és az FC Porto ellen játszott döntetlent. A Napoli ellenben mind a két 2018 őszi idegenbeli BL-meccsén, Belgrádban és Párizsban, szerzett pontot.

A D csoportban a portugál FC Porto csoportgyőztes, ez kisebb meglepetés, de igazi nagyágyú nem volt a négyesben. A német Schalke nem szerepel jól a Bundesligában, de itt megszerezte a második helyet a Galatasaray és a Lokomotiv Moszkva előtt.

Az E csoportban a Bayern München szebbik arcát mutatta, mint a német Bundesligában, de pontot kell szereznie az utolsó fordulóban Amszterdamban a csoportgyőzelemhez. Az Ajax eddig otthon nyert, idegenben kétszer döntetlent játszott, plusz megverte Athénben az AEK-et, simán jutott tovább.

Az F csoportban is akad még kérdőjel, a Lyon ugyanis még első is lehet (ha nyer idegenben a Sahtar ellen, a Manchester City pedig kikap otthon a Hoffenheimtől), de nem ez a realitás, hanem, hogy megvívja a maga harcát az ukránokkal a továbbjutásért. Ha az OL pontot tud szerezni, továbbjut, ha az európai élfutball legbrazilabb élklubja nyer, kiejti a franciákat. A Sahtarnak korábban nagyszerű volt a BL-ben a hazai mérlege, de idén ősszel sem a Hoffenheimet, sem a Manchester Cityt nem tudta legyőzni. Pep Guardiola együttese már továbbjutott.

A G csoportban már a sorsolás pillanatában lehetett sejteni, hogy a Real Madrid és az AS Roma, az előző sorozat győztese és egyik elődöntőse egymás között dönti el a csoportelsőséget, s mindkettő simán továbbjut. Így történt, már az ötödik mérkőzésükre úgy álltak ki, hogy matematikailag is biztos volt a továbbjutásuk. Kedden 2-0-ra győzött a Real Madrid az Örök Városban, így csoportelső.

A H csoportban kiesett egy spanyol csapat, a Valencia, de ez nem meglepetés, a harmadik kalapba is a leggyengébb együtthatóval került csak be. A Juventus magabiztosan szerepelt, a Man United elleni, torinói végjátékot leszámítva. José Mourinho együttese már kevésbé, azzal jutott tovább, hogy mindkét idegenbeli mérkőzését megnyerte. Az Old Traffordon 270 perc után szerzett gólt csak, miután a Valenciának (0-0) és a Juventusnak (0-1) sem tudott gólt lőni, Fellaini a Young Boys ellen a 90. percben lőtt gólja egyből továbbjutást ért.

