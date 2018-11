Lemondta az Eb-szereplést a BL-győztes magyar jobbszélső

Bartha Csaba, a női kézilabda Bajnokok Ligája első csoportkörét veretlenül záró Győri Audi ETO KC elnöke a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában beszélt arról, miért nincs ott a válogatott keretében Bódi Bernadett.

„Nyár végén, az utolsó edzőmérkőzés után Bernadett és a kapitány úr leült, és megbeszélte, hogy Bódi Bernadett nem utazik erre az Európa-bajnokságra" – idézi Bartha Csabát az nso.hu. Az elnök nem kívánta részletezni az okokat, de hozzátette, a jobbszélső nem mondta le a válogatottságot, csak kihagyja most ezt az Európa-bajnokságot, és a következő évtől rendelkezésére áll a nemzeti csapatnak.

Bartha Csaba szót ejtett Yvette Broch esetéről is, aki a nyáron függesztette fel a pályafutását. Az elnök megerősítette: ebben az idényben a holland beállós biztosan nem lép pályára a győri csapatban.

"Yvette is azt mondja, tisztában van azzal, hogy ez a világ legjobb klubja, ahol a világ legjobb feltételrendszere van, aminek ő jelen pillanatban nem tud megfelelni. Nem azért, mert nem akar, hanem mert nincs rá felkészülve. Elfáradt, pihenőidőre van szüksége. Ezért döntöttünk úgy közösen, hogy most még hosszabb pihenőt kap, az opciós jog továbbra is életben van, tehát jövő májusig eldöntheti, akar-e nálunk játszani vagy nem” - mondta a klubvezető, és jelezte, mindenképpen beállót fognak igazolni, lehetőleg olyat, aki már ebben a szezonban bevethető.

