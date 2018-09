Torghelle és Berki ellen úszik Eric, az Angolna

Eric, az Angolna kétszer áll rajtkőre a Világkupán. Az október 4-i nyitónapon hét kiváló magyar sportolóval versenyez, míg október 6-án a honi úszóklubok által felkészített olyan felnőttekkel szemben, akik nemrég ébredtek rá, hogy sosem késő megszerezni az akár a túlélést garantáló úszótudást.

Az idén 40 esztendős Moussambani rangos mezőnyben száll vízbe, hiszen vetélytársa lesz az idei téli olimpián a váltót történelmi aranyéremig hajrázó rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándor, az olimpiai és világbajnok tornász Berki Krisztián, a tavalyi Év sportolója, a gátfutó vb-bronzérmes Baji Balázs, a nemrég a crossfit világbajnokságon óriási meglepetésre ezüstérmet szerző Horváth Laura, az olimpiai bronzérmes, vb-ezüstérmes párbajtőrvívó Somfai Péter, a világ- és Európa-bajnoki bronzérmes birkózó Veréb István, és végül, de nem utolsósorban a magyar futball egyik legelnyűhetetlenebb csatára, a válogatottban 42 mérkőzésen 11 gólt szerző Torghelle Sándor - derül ki a magyar szövetség hírleveléből.

A különleges futamok után természetesen az úszóké lesz a főszerep a Duna Arénéban, a legjobb magyar úszók Hosszú Katinkával az élen három napon át küzdenek az érmekért a többi világsztárral, többek között a tavalyi budapesti vb-n három aranyérmet szerző Sarah Sjöströmmel és a dél-afrikai Chad le Closszal.

Eric, az Angolna

Nézők százmillió csodálkoztak, amint Eric Moussambani egészen valószínűtlenül hosszú idő alatt úszta végig a 100 gyors egyik előfutamát a sydney-i olimpián. Egyenlítői-Guinea képviselője egyedül volt a medencében, mivel két ellenfelét az első rajtnál kizárták. Végül 1:52.72-t úszott, de ezzel is világhírű lett. Mmint kiderült, életében először úszott 50-es medencében, hazájában ugyanis egy hotel 13 méter hosszú fürdője volt a legjobb (és az egyetlen) hely a gyakorlásra. Ő mégis kitűzte maga elé a célt, az olimpiai részvételt, és végül szabadkártya révén indulhatott. Küzdelmét elismerendő számtalan felajánlást kapott, így négy évvel később már 57 másodperc alá szorította legjobbját, ám az athéni játékokon végül nem lehetett ott. 2012-ben nevezték ki hazája úszókapitányának, ezt a posztot tölti be azóta is.