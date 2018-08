Milák Kristóf az Eb előtt: engem a versenyek éltetnek

Minden évben kicsit máshogy érzem magam a versenyek előtt, de most nagyon jól érzem magam, az edzéseken is nagyon jó volt a vízfogásom, nagyon könnyednek éreztem magam, várom a jó eredményt - mondta az EB-vel kapcsolatban az InfoRádióban Milák Kristóf, az Érd világbajnoki ezüstérmes úszója.

Az Európa-bajnokságon 50, 100 és 200 pillangón is indul Milák Kristóf, és ezeken kívül a váltókban is számít szereplésre.

Az úszó szerint 200 pillangón nagyon oda kell figyelnie már az előfutamok alatt is, hiszen a riválisok között három magyar is akad: Cseh László, Kenderesi Tamás, és Biczó Bence.

Helsinkiben a korosztályos Eb-n halmozta a sikereket, de az időeredményekkel nem volt elégedett - mesélte Milák Kristóf. Ez betudható annak, hogy az érettségi nagyon sokat kivett belőle, de ennek már nyoma sincs mostanra.

"Lehetek akárhányszor első, ha az időeredmény nem jó, akkor nem vagyok boldog"

- tette hozzá.

Glasgowban 50, 100, 200 pillangón is indul. Utóbbi kettőn van a nagyobb hangsúly a versenyző szerint, és az 50-et csak azért vállalta el - mert úgy véli, ebben a számban nincs esélye -, hogy formában maradjon a 100 méter pillangóra a program végén. Arra számít, hogy a 4x100 és 4x200 férfi váltóban, illetve a mix váltóban is indulhat. A verseny utánra egy hét teljes pihenőt kapott, és utána is egy hét lazább edzés következhet.

(Helsinkiben a 200 pillangó után Milák Kristóf arról beszélt, hogy "elsősorban magamat szeretném legyőzni 200 pillén, és egyéni csúcsot úszni. Az utolsó 50-ig jó részidőket mentem, de utána történt valami, amit nem tudok megmagyarázni". "Van bennem hiányérzet, mert az utolsó ötvenig junior világcsúcs részidőn belül voltam, és jó lett volna, ha végére még ez is összejön, de ha nem itt, akkor majd Glasgow-ban".)

Versenydömping

Az Eb után nem sokkal következik az ifjúsági olimpia, októberben, így megint sok verseny jut az évre, de Milák Kristóf úgy érzi, számára ez nem teher.

"Én imádok versenyezni, engem az éltet, az edzéseket annyira nem, de a verseny közben érzem magam felszabadultnak"

- hangsúlyozta.

Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt