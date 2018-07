Megszólalt Fa Nándor

Leégett Fa Nándor egyik korábbi hajója, az 1996-os Vendée Globe versenyre épült, Budapest nevű hajót a futam után eladta a sportember. Francia hírportálok információi szerint a vámhatóság július 19. óta nyomozott utánuk, a Le Figaro értesülései szerint a rajtaütéskor a csempészek felgyújtották a hajót, rajta másfél tonna kokainnal, majd vízbe ugrottak.

"Szomorúsággal tölt el, hogy leégett a korábbi hajóm. Ám le kell szögezni, hogy 18 éve nincs kapcsolatunk a hajóval. 15 évig francia kezekben versenyzett, majd pár éve kanadai tulajdonba került. Csak most, a híreket olvasva értesültünk az incidensről, de hozzá kell tenni, a francia portálokon felemás, hamis információk is megjelentek. Fog még ezzel foglalkozni a nemzetközi sajtó, addig várnunk kell, hogy kiderüljön, pontosan mi is történt" – mondta a Borsnak Fa Nándor.

Videó a hajó pusztulásáról:

Interception d'une tonne et demi de #cocaïne au large de la #Martinique. Une très belle opération de l'Action de l'Etat en mer pic.twitter.com/P4ADjUFRj3 — Douane Française (@douane_france) 2018. július 24.

