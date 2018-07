A szervezők a Carcassonne és Bagneres-de-Luchon közötti szakasz 29. kilométerénél kényszerültek pihenő elrendelésére, miután a tüntetők szalmabálákat dobáltak az útra egy emelkedő útszakasz tetején.

A csapatok és a francia média közlése szerint a helyi rendőrök könnygáz bevetésével oszlatták fel a tüntetőket, a mezőny pedig néhány perc elteltével folytatta útját.

A szünet során több versenyzőt is szemcseppel kezeltek, mert a könnygázt és a paprikasprét a szél ráfújta a mezőnyre. Mások mellett a négyszeres bajnok, címvédő Chris Froome is ellátásra szorult, ám társaihoz hasonlóan ő is folytatta később a tekerést.

A 218 kilométeres szakasz második felében három komoly emelkedő vár a versenyzőkre kedden.

Nyitókép: Yoan Valat