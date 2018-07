Faragó Tamás győzelmeket vár a vízilabda Eb-n

Szombaton a nők csoportmérkőzéseivel kezdődik meg az Európa-bajnokság, a magyar válogatott címvédőként szállhat vízbe, míg a hétfőn bemutatkozó férfiak a tavalyi vb-ezüstérem után vágnak neki a kontinensviadalnak. Faragó Tamás bizakodó, azt mondta az InfoRádióban, hogy mint vízilabda-szakember mindig sikert vár minden válogatottól. "Ez a legsikeresebb csapatsportág, és ennek megfelelően bármilyen világversenyen minimum a négy közé kell kerülni, de azért szeretnénk a döntőbe kerülni, és nyerni" - mondta a szakember.

A női válogatott kerete a legutóbbi kontinenstorna óta félig kicserélődött, ennek ellenére Faragó Tamás szerint az elvárás nem lehet alacsonyabb.

"A női csapat is a magyar vízilabda-kultúra része, rá is vonatkozik, hogy bármilyen összeállításban a legjobb négy közé kell kerülnie, és győzelmi esélyekkel kell kimennie egy Európa-bajnokságra. Nagyon nehéz csoportba kerültek, Spanyolország és Oroszország legyőzése után tudnak megfelelő módon továbblépni, de az igazi mérkőzések, és ez most a labdarúgó-világbajnokságon is látjuk, a negyeddöntőkkel kezdődnek" - mondta, s hozzátette, rögtön nehéz mérkőzéssel kezdenek, mert a házigazdákon kellene túljutni.

"A spanyol nagyon ütős, markáns, jó, tehetséges játékosokból álló együttes, amely már az akadémiai rendszerre épül. Ha őszinte akarok lenni, akkor ezen a mérkőzésen a spanyolok az esélyesek" - mondta az InfoRádió vb-szakértője.

A férfiak hétfőn kezdenek, három csoportellenfelük lesz: Grúzia az első, utána Olaszország és Németország következik. Az első összecsapás amolyan kötelező győzelem, de Faragó Tamás szerint ezt a meccset is arra kell felhasználni, hogy teljesen felkészüljön a válogatott az olaszok elleni csatára.

"Nekünk a legfontosabb, hogy az Olaszország ellni mérkőzést megnyerjük. Az sok mindent eldönt. Ha csoportelsőként végzünk, akkor valószínűleg Oroszországgal kerülünk össze a negyeddöntőben, ha kikapunk, akkor Szerbiával kellene megküzdeni a számítások szerint az elődöntőbe jutáshoz" - mondta az olimpiai és világbajnok pólólegenda.

