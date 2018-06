Fürjes Balázs: kétharmados győzelmet arattunk

Magyarország és Szlovákia rendezheti 2022-ben a férfi kézilabda Európa-bajnokságot - erről a kontinentális szövetség (EHF) glasgow-i kongresszusán született döntés szerdán. Az eseményre még a belga, a francia és a spanyol szövetség jelezte szintén közös rendezési szándékát, míg a dán és a svájci szövetség a szavazás előtt visszalépett az ugyancsak együttes pályázatával.

"Nagy fába vágtuk a fejszénket. Összeálltunk a szomszédokkal, és közösen megpályáztuk a 2022-es férfi Európa-bajnokságot, pedig soha nem volt még sem nálunk, sem Szlovákiában, sem Európa-bajnokság, sem világbajnokság. A spanyol-francia-belga pályázatot kellett legyőzni, ez példátlan összefogással sikerült, kétharmados győzelmet arattunk a nagy kézilabdanemzetek felett" - mondta a döntés után nem sokkal az InfoRádiónak Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár, a nemzetközi sportpályázatok kormánybiztosa.

A férfiak 15. kontinensbajnokságán - a sportág történetében második alkalommal - már 24 csapat vesz részt. Az Eb-t 2022 januárjában, a tervek szerint hat városban rendezik meg, Magyarországon Budapest, Debrecen, Szeged és Veszprém, míg Szlovákiában Kassa és Pozsony lesz házigazda, a döntőnek a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont.

"Ez a magyar olimpiai család közös sikere, együtt dolgoztak a magyarországi városok, a Magyar Kézilabda Szövetség, és a helyszínen Glasgow-ban prezentált Nagy László és Görbicz Anita. Kedvező visszhangja volt, hogy az ikonikus sportolóink részesei voltak a kampánynak" - mondta az államtitkár, és hozzátette, pusztán a pályázat és az Eb miatt nem terveznek fejlesztéseket.

A Veszprém Aréna bővítése azonban már évek óta napirenden van, mert a klub és a magyar kézilabda már kinőtte a csarnokot, ott mindenképpen végbement volna a bővítés, most még egy ok van csak rá. Szegeden szintén régóta tervezik van egy új, nyolcezres aréna felépítését, amelyet megérdemelne a helyi kézilabdaklub, most ezt a fejlesztést is végrehajtják.

"Ez a pályázati győzelem tovább erősíti a magyar kézilabdainfrastruktúra fejlesztését, és reméljük, hogy ez további eredményeket hoz a sportágban" - mondta Fürjes Balázs.