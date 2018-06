Varga Dániel: nincs bennem hiányérzet, így kerek a történet

Visszavonul Varga Dániel, az új szezonban már eddigi klubja, a Ferencváros ifjúsági csapatának edzője lesz. Az olimpiai bajnok vízilabdázó az InfoRádióban elmondta, nehezen hozta meg a döntést, de a bajnoki döntőben azért volt képes kiemelkedő teljesítményre, mert addigra elhatározta, lezárja pályafutását, amelyet így tart kerek egésznek.

Hivatalosan is bejelentette Varga Dániel, hogy a sikerrel megvívott Szolnok elleni bajnoki döntő volt az utolsó mérkőzése játékosként, s noha marad a Ferencvárosnál, a jövőben utánpótlásedzőként dolgozik tovább.

"Az a döntés, hogy edző leszek, már fél éve megszületett bennem, csak az volt a kérdés, hogy emellett milyen minőségben tudok játszani. Sok lehetőség volt, de végül arra jutottam, hogy az edzői pálya mellett nincs olyan játékosi tevékenység, ami örömet szerezne nekem" - mondta az olimpiai bajnok pólós az InfoRádióban.

Varga Dániel kiszáll a medencéből. MTI Fotó: Kovács Tamás

A bajnoki döntő utolsó, ötödik meccsén a játékával és a góljaival is kulcsszerepet játszott a Szolnok legyőzésében, de a finálé Varga Dániel szerint azért is sikerült ilyen jól, mert addigra meghozta a döntést, és tudta, hogy ez lesz az utolsó meccse.

"Azért a megelőző hónapok nem voltak olyan egyszerűek, lelkileg megviselt, hogy tudtam, ez lehet az utolsó.

Elkezdtem nosztalgiázni, csak a döntő negyedik meccsére éreztem azt, hogy elengedtem, és elkezdtem élvezni az utolsó mérkőzéseket"

- mondta Varga Dániel, és állítja, ha visszanéz a pályafutására, nincs benne hiányérzet.

"Nagyon kerek a történet, furcsa módon csak az hiányzott, hogy itt a végén ezt szerepkört is megéljem ebben az utolsó két évben. Minden, ami bennem volt, ki is jött. Bízom abba, hogy ez az érzés miatt nem is fog többé hiányozni a játék" - mondta a vízilabdázó, aki most néhány hetet pihen, aztán belevág az új munkájába. Július 2-án kezd dolgozni a most 16 éves ifistákkal, rögtön kilenchetes felkészülés kezdődik majd.

"Hároméves szerződésem van, a csapatomat többnyire 16 évesek alkotják, így most egy hároméves projektben gondolkodom. Abban hiszek, hogy

három év alatt lehet olyan minőségű munkát végezni az utánpótlásban, amelynek már jelentős eredményei lesznek a felnőttek között"

- jelentette ki a visszavonuló Varga Dániel.