A nemzeti konzultáció fontosságáról beszélt a miniszterelnök – a nap hírei

Esélyt kell adni az embereknek, hogy elmondják a véleményüket, erre jogilag a nemzeti konzultáció a legrugalmasabb forma – jelentette ki reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta: az energia ára nem gazdasági összefüggések miatt ment fel, hanem a brüsszeli politikai döntések miatt. Szerinte ha nem lennének szankciók, akkor az olaj és a gáz ára 100 dollár környékén stabilizálódna, a rezsicsökkentést is ez alapján számolták ki. Hozzátette: az energia árának drasztikus növekedése az élelmiszerárak emelkedését vonta maga után, ehhez jött még az aszály, ezért volt szükség az árstopok bevezetésére. Szólt arról is, hogy az országnak legalább 4-5 hónapra elegendő gáztartaléka van. Beszélt arról is, hogy az idei költségvetésben várhatóan tartható a tervezett hiány, a jövőévi változtatásokról pedig csak decemberben lehet dönteni. Megerősítette, hogy a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, és tartható az inflációkövető nyugdíjemelés is.

Négy témában született meg a politikai konszenzus az energiaügyi miniszterek mai brüsszeli ülésén. A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videóban elmondta: Magyarország továbbra is elutasítja a gázár sapka bevetetését. Szijjártó Péter szerint miután drasztikusan visszaesett Európában az orosz gázimport súlya, azoknak a tagállamoknak az álláspontját kellene elsősorban figyelembe venni, amelyeknél továbbra is jelentős az orosz import, például Magyarországét. Szorgalmazta, hogy ne minősített többséggel, hanem egyhangúlag döntsenek a témában.

Megjelent az árstopokat december végéig meghosszabbító rendelet a Magyar közlönyben. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 2 hete jelentette be, hogy az év végéig meghosszabbítják a hatóságiárat az élelmiszerre és az üzemanyagra. Ez a lépés vált most hivatalossá. A rendelet egyben újraszabályozta a kisbenzinkutaknak járó támogatást és – az üzemanyagárstophoz igazítva – meghosszabbította a támogatások határidejét is. A benzinkutasok korábban már jelezték, hogy nem örülnek a hatósági ár meghosszabbításának. Az árstop által nem érintett élelmiszerekénél is óriási drágulás látható.

Öt százalékban maximálja a CSOK feltételeinek utólagos nem teljesítése esetén fizetendő késedelmi kamatot a most megjelent kormányrendelet. Az október 1-jével hatályba lépő intézkedés a CSOK-ot már igénybe vett párokra is vonatkozik. Ha nem születnek meg a vállalt gyermekek, legfeljebb 5 százalékos büntetőkamattal kell visszafizetni a már igénybe vett támogatást. Könnyítés az is, hogy ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, akkor nem a gyermekvállalási határidő lejártáig, hanem annak lejártát követő 90 napon belül kell az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatot bemutatni a hitelintézetnek.

Újabb, 10 hektárnál kisebb földterületeket hirdetett meg értékesítésre a Nemzeti Földügyi Központ. A szántókra, rétekre és legelőkre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, a jogszabályban foglalt feltételeket figyelembe véve október végéig lehet elektronikusan vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca szerint a magyar gazdálkodóknál jó helyen van a föld, mindennapi munkájukkal ők művelik meg ezeket a területek és élelemmel látják el a magyar háztartásokat. Az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják.

2024-től szóbeli felvételi is lesz a Semmelweis Egyetemen. Jelenleg egy felvételiző eredménye a maximum 200 tanulmányi és 200 érettségi pontból, valamint az államilag meghatározott legfeljebb 100 többletpontból tevődik össze. Az új rendszer egyik legnagyobb változása, hogy az eddigi többletpontok intézményi pontokká változnak, így az egyetemek döntik el, mire adnak maximum 100 pontot a jelentkezőnek. Fontos változás még, hogy eltörlik az egységes minimumponthatárokat. 2023-ban már az egyetemek határozzák meg szakonként, hogy mennyi a legkevesebb pont, amellyel felvételt nyerhet egy hallgató.

A rendszerhasználati díjak októberi változása nem érinti az átlagosnál kevesebbet fogyasztó háztartásokat – közölte az Energiahivatal. A holnap kezdődő új gázév rendszerhasználati díjainak árváltozása azokat érinti, akik a rezsivédett átlagfogyasztás, évi 63.645 megajoule felett is fogyasztanak földgázt. Október 1-jétől megajoule-onként 21,4 forint helyett 22 forint lesz a rendszerhasználati díj.

Ukrajna kérelmet nyújt be arra, hogy gyorsított eljárásban csatlakozhasson a NATO-hoz- jelentette be az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna már bizonyította, hogy kompatibilis az észak-atlanti szövetség szabványaival.

Vlagyimir Putyin bejelentette az Ukrajnában tartott úgynevezett népszavazások eredményét, és aláírták a négy érintett megye csatlakozását Oroszországhoz. Az orosz elnök felszólította Kijevet, hogy azonnali hatállyal szűntesse be az érintett megyékben folytatott katonai műveleteket, és üljenek tárgyalóasztalhoz Moszkvával. Úgy fogalmazott: ez az egyetlen út a békéhez.