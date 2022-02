Szijjártó Péter szerint összefér a jó orosz kapcsolat és a nyugati integráció - a nap hírei

Mintegy fél milliárd forinttal segíti az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Szent Imre kórházat – közölte a tárca. A Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban január végén tűz ütött ki, ebben a Sürgősségi Betegellátó Osztály jelentős, több száz milliós kárt szenvedett. A 476,5 millió forinttal a helyreállítási munkálatokat segíti a minisztérium. Az Emmi a sürgősségi betegellátás érdekében döntött a soron kívüli támogatásról, mert bár a kórház rendelkezik vagyonbiztosítási szerződéssel, de a biztosítási folyamatok elhúzódhatnak.

Február első napjaiban kapják kézhez az idei első emelt bérüket az egészségügyi dolgozók. A béremelés 85 ezer szakdolgozót és több mint 18 ezer orvost érint. Azokat, akik állami, önkormányzati, egyházi fenntartású járóbeteg- vagy fekvőbeteg-ellátásban, illetve alapellátásban dolgoznak, de a béremelés kiterjed a háziorvosokra is. Az ápolók bére 21, az orvosoké pedig átlagosan 28,5 százalékkal emelkedett – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Az MSZP szerint a januári fizetések átutalását követően az egészségügyi dolgozók egy része még a túlmunkadíjjal együtt sem találja a bankszámláján az ígért összegeket. Hozzáteszik, hogy a közös ellenzéki oldal, az Egységben Magyarországért kiáll az egészségügyi dolgozók mellett, ezért kormányváltás esetén el fogják törölni az egészségügyi szolgálati jogviszonyt és újra önálló egészségügyi minisztériumot hoznak létre. Bővítenék továbbá a szakdolgozók számát és javítanák a munkafeltételeiket is.

Világszerte már több mint 390 millióan fertőződtek meg koronavírussal. Egy nap alatt 3 millió új esetet regisztráltak. A halálos áldozatok száma meghaladta az 5 millió 724 ezret. A járványban továbbra is a koronavírus omikron variánsa a domináns, de ismét megjelent egy kiemelten fertőző mutáns, a BA.2, amellyel szemben még nagyobb veszélyben vannak az oltatlanok. Az Egészségügyi Világszervezet európai igazgatója szerint hamarosan tartósan nyugalmi szakaszba léphet a koronavírus-járvány Európában. Hans Kluge biztos abban, hogy Európa akkor is jobb pozícióban lesz, ha egy virulensebb variáns alakul ki. A WHO ezzel együtt is arra kéri az oltatlanokat, hogy adassák be a vakcinát.

Életbe lépett Ausztriában a koronavírus elleni oltási kötelezettséget előíró jogszabály. Az intézkedést fokozatosan vezetik be: az első fázisban, február elejétől minden háztartást írásban értesítenek a követelményekről. Büntetni március 16-tól fogják a szabályszegőket, onnantól átszámítva, akár 1,2 millió forint pénzbírságot is kaphat az, aki nem vette fel az oltást. Az oltási kötelezettség minden 18 éven felülire vonatkozik Ausztriában, de kivételt tesz a várandós nők és mindazok esetében, akik orvosi okokból nem vehetik fel a védőoltást. Továbbá 180 napig mentesülnek a kötelezettség alól a koronavírusból felgyógyultak.

Pozitív lett a koronavírustesztje a török elnöknek - jelentette be maga az érintett szombaton egy Twitter-üzenetében. Recep Tayyip Erdogan a közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a felesége is megfertőződött, de hozzátette, hogy mindketten enyhe tüneteket produkálnak. Törökországban egyébként megnőtt a koronavírus miatti halálozások száma: pénteken 248 új halálesetet rögzítettek, október óta ezen a napon hunytak el a legtöbben a vírus miatt.

Megérkeztek délkelet-lengyelországba az amerikai katonai kontingens bővítésének előkészítésével megbízott első katonák. Washington szerdán jelentette be, hogy az orosz-ukrán feszültség miatt átmeneti jelleggel újabb katonákat küld Lengyelországba. Az Egyesült Államok összesen mintegy 2000 katonát küld Lengyelországba és Németországba, ezenkívül a Németországban állomásozó, az úgynevezett Stryker századhoz tartozó körülbelül 1000 katonát vezényel át Romániába.

Most mindennél nagyobb szükség van a párbeszédre, és ehhez nem csak a nyugati média kérdéseit kell megválaszolni - írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán egy moszkvai interjúját megosztva. Szijjártó Péter az Iszvesztyija orosz hírcsatornának adott interjúban hangsúlyozta: a magyar modell nagyon világosan bebizonyította, hogy az európai uniós és a NATO-tagság nem kell, hogy kizárja a jó kapcsolatot Oroszországgal, és reményét fejezte ki, hogy több ország is alátámasztja majd ezt a példát.

Bronzérmes lett a Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia összeállítású rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltó a pekingi téli olimpia szombati versenynapján. A dobogós csapat tagja Krueger John-Henry is, aki a negyeddöntőben szerepelt. Az olimpián debütáló számot Kína nyerte Olaszország előtt. A negyedik helyen célba érő magyarok a videózásnak köszönhetik a harmadik helyet, mivel a kanadaiakkal összeakadva, mindkét váltó embere elesett, a zsűri pedig az észak-amerikait látta szabálytalannak.

Elhunyt Bodnár Tibor, a magyar sportlövészet egyik legendás személyisége. A hazai szakszövetség gyászjelentésében felidézi, hogy a futóvadlövészet egyik legkiemelkedőbb egyénisége 1979-ben szerzett világbajnoki címe mellett, háromszoros Európa-bajnok, olimpiai ötödik helyezett volt. Bodnár Tibor 66 éves volt.