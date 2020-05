A gazdaság újraindításában is számít a bankokra a kormány - Hírösszefoglaló

A miniszterelnök szerint a rendkívüli jogrend bevezetése a kormány legjobb döntései közé tartozik, mert idejében meg lehetett hozni a koronavírus-járvány elleni intézkedéseket. Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában azt mondta: a járványveszély még nem múlt el, ezért az operatív törzs a helyén marad. A miniszterelnök beszélt a tranzitzónákról hozott kormánydöntésről és az azt megelőző európai bírósági határozatról, amely szerinte Magyarország határainak védelme ellen irányul. A gazdaság védelmi akciótervről pedig azt mondta: a kormány továbbra is a munkahelyteremtésre koncentrál, mert nem segéllyel hanem munkával kell segíteni a bajbajutott embereket.

A gazdaság újraindításában is számít az erős, felkészült, a kormányzati intézkedések céljaival összhangban működő pénzügyi rendszerre a pénzügyminiszter. Videoüzenetében Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a magyar bankrendszer stabil, a veszélyhelyzet idején is a pénzintézetek gyorsan és támogatóan tudtak részt venni a gazdaságvédelmi intézkedésekben. A bankszövetség új elnököt választott, a posztot Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója tölti be.

Ígéretesnek nevezte az új típusú koronavírus elleni vakcina kifejlesztésére folyó hazai kutatásokat az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján arról is beszélt: az elmúlt 24 órában újabb 37 embernél azonosították a kórokozót, jelenleg 1615 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. 45 százalékuk budapesti vagy Pest megyei. 3 beteg halt meg, ezzel 476-ra nőtt az elhunytak száma.

Újabb hiányosságokat tárt fel Budapest Főváros Kormányhivatala a Pesti úti és a Kamaraerdei úti idősotthonokban. A Főváros csütörtökön jelentette be, hogy közös megegyezéssel távozik posztjáról a Pesti Úti Idősek Otthonának vezetője. Skultéti József méltatlannak tartja, hogy ugyanazok az ellenőrök, akik korábban színvonalasnak ítélték a szakmai munkát az intézményben, most hiányosságokról írnak jelentéseket. A Fővárosi Önkormányzat jogi eljárást indít.

A főváros továbbra is prioritásnak tekinti a Lánchíd felújítását, de a költségeket, a felújítás szakmai tartalmát újra kell tervezni - közölte a főpolgármester-helyettes. Dorosz Dávid közleményében azt írta, hogy a híd majdani funkcióját átgondolják, ez a munka már folyik. Előzőleg soron kívüli tájékoztatást kért Karácsony Gergely főpolgármestertől a Lánchíd felújításáról Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.

A közalkalmazottival azonos jogokat kapnak a fővárosi intézményekben kulturális területen dolgozók. A Főpolgármesteri Hivatal közölte: új kollektív szerződés létrehozásáról állapodott meg a főpolgármester a fővárosi intézmények vezetőivel és a Közművelődési Dolgozók Szakszervezetével.

Mostantól 1 napra karantén-mentesen léphetnek be a szlovák állampolgárok Magyarországra. Ausztria felől pedig azok az osztrákok jöhetnek, akiknek van 4 napnál nem régebbi negatív koronavírus tesztjük - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A pakisztáni hatóságok szerint egy túlélője biztosan van a Karacsi mellett bekövetkezett repülőszerencsétlenségnek, noha a város polgármestere korábban azt mondta, mindenki meghalt a gép fedélzetén. A gépen 98 utas és hétfős legénység volt. Egyelőre nem tudják biztosan, mi okozta a szerencsétlenséget.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint Dél-Amerika a koronavírus-járvány új gócpontja. A szervezet vészhelyzeti igazgatója kijelentette, hogy jelenleg Brazília a leginkább érintett, több mint 310 ezer fertőzöttet és 20 ezer feletti halálesetet regisztráltak. A WHO arra is felhívta a figyelmet, hogy 9 afrikai országban 50 százalékkal nőtt a megbetegedések száma.