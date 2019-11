A magyarok fontos pozícióban a fal leomlása kapcsán - a nap hírei

A német államfő köszönetet mondott a közép-európai népeknek a német újraegyesítésért. Frank-Walter Steinmeier a berlini fal ledöntésének 30. évfordulója alkalmából hangsúlyozta: a lengyelek, a magyarok, a csehek és a szlovákok bátorsága és szabadságszeretete nélkül nem valósulhatott volna meg a német egység és nem történhettek volna meg a térségbeli békés forradalmak. Angela Merkel kancellár úgy fogalmazott: az embereket kirekesztő és a szabadságot korlátozó falak soha nem annyira erősek, hogy ne lehessen ledönteni őket.

2022-től gyorsasági-motoros világbajnoki futamot rendezhet Magyarország - jelentette be az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László azt mondta, hosszabb ideje folytattak tárgyalásokat a MotoGP kereskedelmi jogait birtokló céggel, amellyel szándéknyilatkozatot is aláírtak. A kormánynak február végéig döntenie kell, például a helyszínről.

Továbbra is előny a nyelvvizsga a felsőoktatási felvételi eljárásban - hangsúlyozta az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Schanda Tamás felhívta a figyelmet, hogy azoknak a diákoknak, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba a nyelvtudásért jelentős többletpont jár majd

A technológiai változásokkal járó kihívásokra koncentrálna az európai adatvédelmi biztos magyar jelöltje. Szabó Endre Győző első magyarként került be a poszt új vezetőjét kiválasztó uniós eljárás utolsó fordulójába.

Újragondolja feladatait a Magyar Posta. A társaság vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta: a posta a logisztikai infrastruktúra megújítását tűzte ki célul, emellett vizsgálja, hogy mely szolgáltatásokat érdemes megtartania.

A Dél-Korea és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok 30 évvel ezelőtti megkötésére és a májusi dunai hajóbaleset áldozataira emlékeztek Budapesten, a Hősök terén. Korea budapesti nagykövete köszönetet mondott azoknak, akik a májusi dunai hajóbaleset után segítettek a mentésben és az áldozatok felkutatásában.

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Nagy-Britannia államadós-osztályzatának kilátását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban a brit uniós tagság megszűnésének folyamatát kísérő szakpolitikai bénultsággal indokolta a lépést.

Az Egyesült Államokban hivatalosan is bejelentette indulását a demokraták elnökjelöltségéért Michael Bloomberg. Az amerikai üzletember, volt New York-i polgármester már be is adta a szükséges dokumentumokat Alabamában.