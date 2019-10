A terrorista vezért megölték, a gyerekeket kimenekítették – a nap hírösszefoglalója

Bejelentette az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezetőjének megölését az amerikai elnök. Donald Trump a Fehér Házból közvetített beszédében az amerikai kormányzat első számú nemzetbiztonsági céljának nevezte Abu Bakr al-Bagdadi likvidálását. Az amerikai erők Szíria északnyugati részén hajtották végre az akciót. Donald Trump hozzátette: egyetlen amerikai sem sebesült meg. Az épületben al-Bagdadi mellett 11 gyermek volt, őket épségben kimentették. Közben az orosz védelmi minisztérium azt közölte: nincs hitelt érdemlő információja arról, hogy az Egyesült Államok megölte az Iszlám Állam terrorszervezet vezetőjét.

Kapcsolatban van a helyi rendőrséggel és a családdal Magyarország barcelonai főkonzulátusa a Mallorcán eltűnt magyar turisták ügyében. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára Facebook-oldalán azt írta: kollégái mindenben a család és a rendőrség rendelkezésére állnak. Egy mallorcai lap a hétvégén írt arról, hogy eltűnt magyar turisták után kutatnak a helyi hatóságok. Az újság információi szerint a sziget délkeleti részén fekvő Cala d'Or üdülőhely egyik hoteléből jelentették, hogy két szállóvendégüket napok óta nem látták. A lap szerint egy magyar testvérpárról, egy 18 éves férfiról és egy 30 éves nőről van szó. A Baleár-szigeteken és Katalóniában szerdán özönvízszerű esőzések voltak.

Több mint nyolcvan székelyföldi településen gyúltak ki az őrtüzek a székelyföldi autonómiaigény jeleként. Gazda Zoltán, a szervező Székely Nemzeti Tanács irodavezetője Székelyföld autonómiájának napján azt mondta: délelőtt a templomokban, délután pedig az őrtüzek magaslatain gyűjtöttek aláírásokat a nemzeti régiók kialakítását kérő európai polgári kezdeményezéshez. A dokumentum szerint az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog elavult értelmezését, amely szerint ez a jog kizárólag csak az államok népességét illeti meg.

Ukrajnában vizsgálja a nyáron életbe lépett, sokat vitatott nyelvtörvényt a Velencei Bizottság küldöttsége. A szakértők jelentését decemberi ülésén vitatja meg a testület. A jogszabály ellen Moszkva-párti parlamenti képviselők és a kárpátaljai magyar szervezetek is tiltakoztak, mert a törvény a magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve mindenhol kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát. Ezenfelül a szabályok megsértéséért még jogi felelősségre vonást is kilátásba helyez.

Belgiumban Sophie Wilmés átvette Charles Micheltől az ügyvivői kormány vezetését. Sophie Wilmes eddigi költségvetési minisztert nevezték ki Belgium új ügyvezető kormányfőjének, mivel a posztot idáig betöltő Charles Michel december 1-jén hivatalba lép az Európai Tanács elnökeként. A 44 éves Sophie Wilmes az első nő az ország szövetségi kormányának élén.

Megszavazta a vatikáni Amazonas-szinódus, hogy nős férfiak is lehessenek papok Amazónia egyes vidékein. A javaslatot még a pápának is el kell fogadnia. A térségben olyan kevés a pap, hogy a falvak 85 százalékában a hívek nem jutnak el hetente misére, de akad olyan vidék is, ahol éveken át nincs szertartás. A latin-amerikai püspökök október 6-án kezdődött szinódusát a vasárnapi mise zárta.

Kaliforniában 50 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a lángoló növényzet miatt. A helyzetet súlyosbítja az egyre erősödő szél is. Sonoma megyében már 10 ezer hektár területet perzseltek fel a lángok. A megyében 2 ezer tűzoltó próbálja megfékezni a tüzet. Az előrejelzések szerint a hegytetőkön és kanyonokban pedig óránkénti 130 kilométeres széllökések is előfordulhatnak.

Többfelé javult a levegő minősége, de így is sok helyen magas a légszennyezettség a szállópor-tartalom miatt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint Debrecenben és Nyíregyházán egészségtelen a levegő. További 14 településen, köztük Budapesten kifogásolt a levegőminőség.

Hétfő reggel átadnak egy újabb szakaszt az M0-s autóút déli szektorában. A Magyar Közút Nonprofit Zrt közleménye szerint az M6 autópálya és a 6. sz. főúti csomópont közötti szakaszon újabb 3 kilométeren két forgalmi sávban haladhat a forgalom a bal pályán.