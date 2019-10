Kampányzáró, klímavédelem és nemzeti gyász - Hírösszefoglaló

A főpolgármester-választás tétjének tartja Tarlós István, hogy Budapest határozott kezekben marad-e, vagy eluralkodik benne a káosz. A Fidesz-KDNP támogatásával a harmadik ciklusára készülő városvezető kampányzáró sajtótájékoztatóján újbóli megválasztása esetén békét, nyugalmat ígért a fővárosnak. Úgy fogalmazott: a kormánnyal szemben nem csak lehet, hanem kell is állást foglalni, amit számos alkalommal meg is tett, de az együttműködés reális esélyét is meg kell őrizni.

Karácsony Gergely szerint az ellenzék holnap (vas) visszaveszi Budapestet azoktól a kiváltságosoktól, akik úgy tekintenek a fővárosra és úgy beszélnek a közpénzről, mintha az a sajátjuk lenne. Az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje a 15. kerületi ellenzéki kampányzáró rendezvényen úgy fogalmazott: az önkormányzati voksoláson nem egyszerűen más vezetőket lehet választani, de a szavazók egy olyan politika mellett is hitet tehetnek, amely nem megosztani akar.

A magyar államfő szerint a 14 uniós tagállam által megalakított Kohézió barátai csoport még a visegrádi országoknál is erősebb érdekérvényesítésre nyújt lehetőséget, így jó esély van arra, hogy Magyarország a kohéziós és a klímavédelmi célú forrásokból is megkapja az őt illető részt. Áder János Athénben találkozott Frank-Walter Steinmeier német államfővel, ami után azt mondta: egyetértettek abban, hogy továbbra is indokolt az Európai Unió kohéziós alapjainak eredeti rendeltetése, az elmaradott, kevésbé fejlett régiók felzárkóztatásának támogatása.

A kormány a tervek szerint 2022-től kizárólag az elektromos autóbuszok beszerzését és továbbfejlesztését fogja támogatni - közölte az innovációs államtitkár. Schanda Tamás Debrecenben az ITK Holding új buszgyártó csarnokának alapkőletételén kiemelt célnak nevezte, hogy a hazai közösségi közlekedést főként hazai gyártásból tudják megoldani.

A nemrégiben elhunyt rendező-operatőr, a Duna TV volt elnöke emlékére Sára Sándor filmművészeti díjat alapít az emberi erőforrások minisztere. A 40 év alatti filmesek számára adható elismerést azok a fiatal alkotók, rendezők, operatőrök, illetve forgatókönyvírók kaphatják, akik műveikkel elsősorban a nemzeti összetartozás fontosságra irányítják rá a figyelmet.

Romániában hivatalosan is megkezdődött az elnökválasztási kampány. A voksolás első fordulóját november 10-én tartják. Az elnökválasztáson 14-en mérettetik meg magukat, köztük Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

Lapértesülés szerint Németország betiltotta a Törökországba irányuló fegyverexportot. A Bild am Sonntag című újság a német külügyminiszterre hivatkozva azt írta: a szövetségi kormány az északkelet-szíriai török katonai offenzíva miatt döntött úgy, hogy nem engedélyezi azoknak a hadieszközöknek az exportját, amelyeket Ankara Szíriában vethet be.

Az Egyesült Államokban szövetségi ügyészek vizsgálják Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédjének ukrajnai tevékenységét. Az eljárás kapcsolatban áll azzal, hogy a héten őrizetbe vették Rudy Giuliani két ismerősét, mert a vád szerint Ukrajnából származó pénzt utaltak egy fedőcégen keresztül republikánus politikusoknak és egy Donald Trump újraválasztásáért dolgozó szervezetnek.

Több mint 60 éve nem volt olyan heves tájfun Japánban, mint a Hagibisz, amely hamarosan eléri az ország fő szigetének partjait, a hatóságok a legmagasabb szintű készültséget rendelték el és 7,6 millió embernek javasolták, hogy készüljön fel a kimenekítésre. A Csendes-óceánon egyes helyeken a szél sebessége elérte az óránként 260 kilométert. Az előrejelzés szerint 24 óra alatt ezer milliméternyi csapadék hullhat.

Nemzeti gyásznappal és állami tiszteletadással búcsúzott Csehország Karel Gott énekestől. A cseh és az egykori csehszlovák könnyűzene legnagyobb - nemzetközileg is elismert - személyisége október 1-jén 80 éves korában hunyt el. Az énekes hivatalos búcsúztatásán a prágai vár Szent Vitus-székesegyházában a legfőbb cseh politikai vezetők is jelen voltak. Pénteken a prágai Zofín-palotában csaknem 50 ezer ember hajtott fejet Karel Gott ravatala előtt.