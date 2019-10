Nyugdíjprémiumot és - kiegészítést is kapnak novemberben a nyugdíjasok - Hírösszefoglaló

Átlagosan 20 ezer forint nyugdíjprémiumot és 11 ezer forint nyugdíjkiegészítést kapnak novemberben egy összegben a nyugdíjasok. Ezt a kormányfő jelentette be az Idősek Tanácsa ülésén. Orbán Viktor az idősek világnapján tartott tanácskozáson az Országházban úgy vélte: a jövő év második felében is lehet számolni nyugdíjprémium kifizetésével, mert a kormány képes lesz olyan növekedésfenntartó mechanizmusokat elindítani, amelyek 2020-ban is lehetővé teszik a magas növekedést. A Magyar Szakszervezeti Szövetség és több ellenzéki párt ugyanakkor bírálta a jelenlegi nyugdíjrendszert és a nyugdíjasok helyzetének javítását sürgette.

A globális gazdasági lassulás ellenére is fenntarthatónak nevezte a magyar gazdasági növekedést a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Nemzeti Befektetési Ügynökség konferenciáján azt mondta: a gyors ütemű felzárkózásért tovább kell javítani a vállalatok gazdálkodási környezetét. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt emelte ki, hogy ettől a hónaptól megújul a külföldi befektetések finanszírozása. Matolcsy György jegybankelnök arról beszélt: a magyar gazdasági siker egyik kulcsa az volt, hogy a külső források mellett a belső pénzügyi forrásokkal is jelentősen támogatta a hazai növekedést.

A gazdaság meghatározó részévé tenné a vasúti közlekedést és szállítást az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László egy szakmai konferencián kiemelte: a tárca most dolgozik a 2030-ig tartó vasúti stratégián, melynek célja Budapest és a vidéki nagyvárosok, illetve a környező országok vasúti, versenyképes összekötése. Mosóczi László, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a határon túli vasútépítésekről kiemelte: tárgyalnak a Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagy sebességű vasútról.

A polgármester-választások eredményei lesznek meg először az önkormányzati választás estéjén, a Nemzeti Választási Iroda elnöke arra számít, hogy este 8 órától érkeznek az első eredmények. Pálffy Ilona elmondta: azt kérték a helyi választási irodáktól, hogy a szavazás befejezése után a szavazatszámláló bizottságoknak először a polgármester-választás szavazólapjait számolják össze. Ezután a képviselőtestületi tagokra leadott szavazatokat, majd a megyei közgyűlési voksokat összesítik.

Több száz, a sertéspestis miatt elhullott vaddisznót találtak a Budakeszi határában lévő zárt vadászterületen. A betegség miatt ki kell üríteni a területet, ahol megkezdődött az állatok leölése - mondta az országos főállatorvos. A terület nem azonos a vadasparkkal. Bognár Lajos közölte: valószínűleg emberi közvetítéssel jutott be a vírus a területre, hiszen Budakeszi környezetében a természetben még nincs jelen.

Október elsejétől zajterhelési díjat kell fizetniük azoknak a légitársaságoknak, amelyeknek gépei a mélyalvás időszakában, azaz éjfél és hajnali 5 óra között repülnek Budapest felett. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közölte: a zajszinten alapuló díjszabás nyomán a kevésbé korszerű, legzajosabb repülőgépek után műveletenként ezer eurót fizetnek a légitársaságok. Az új díj a várakozások szerint arra készteti a légitársaságokat, hogy éjfél és öt óra között ne közlekedtessenek a főváros fölött elhaladó járatokat.

Az Európai Parlament kulturális és oktatásügyi bizottsága negyedik alelnökének választotta Bocskor Andrea fideszes EP-képviselőt. Így már öt magyar alelnök van az EP szakbizottságaiban. A fideszes Deutsch Tamás a költségvetés-ellenőrző bizottságban, párttársa, Gál Kinga a biztonság- és védelempolitikáért felelős szakbizottságban, a szocialista Ujhelyi István a közlekedéssel és idegenforgalommal foglalkozó testületben, az RMDSZ-es Winkler Gyula pedig a nemzetközi kereskedelemért felelős szakbizottságban lett alelnök.

Ausztriában felfüggesztették Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt korábbi elnökének párttagságát. Norbert Hofer jelenlegi elnök kijelentette: ha bebizonyosodnak a volt alkancellár elleni, pénzügyi visszaélésekre vonatkozó vádak, végleg kizárhatják a politikust a tömörülésből. Heinz-Christian Strache előzőleg maga jelentette be, hogy befejezi politikai karrierjét és családja védelme érdekében nem vállal többé politikai hivatalt.

Genovában helyére emelték a tavaly leomlott Morandi híd helyett épülő új autópályahíd első szakaszát. Guiseppe Conte olasz kormányfő Genova feltámadásának nevezte az új hidat, amely bánatból és fájdalomból született. Az 1960-as években tervezett Morandi híd 2018. augusztus 14-én omlott össze viharos időben, a szerencsétlenségben 43 ember halt meg. Az új, 1067 méter hosszú vasbeton híd összesen 18 pilléren nyugszik majd, és 43 lámpa világítja meg, a tavalyi hídomlás áldozatainak emlékére.