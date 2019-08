Balesetmegelőzés, korlátozások, halál - a nap híreí

Már vasárnap elkezdődik a 3 napos rendezvénysorozat az augusztus 20-ai államalapítás ünnepe alkalmából. A programokat Isten éltessen, Magyarország! szlogennel tartják meg. A Várkert Bazárnál a Magyar Ízek utcája várja a látogatókat, napközben családi programokkal is készülnek, esténként pedig koncertek lesznek. Augusztus 20-án lesz tisztavatás, a Magyar Honvédség légi- és vízi bemutatója. Napközben a rakparton folytatódnak a rendezvények, a tűzijáték este 9 órakor kezdődik. A fellövési helyszínek a tavalyihoz képest délebbre lesznek.

Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében szerdáig az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Kedden a délutáni körmenet és az esti tűzijáték miatt több forgalmas útszakaszt is lezárhatnak. A BKK járatok menetrendje is módosul. A korlátozások az I., a II., az V., a IX., a XI. és a XIII. kerületet érintik. Több helyen megállási tilalom is életbe lépett. Már lezárták a Lánchidat, valamint a Várkert Bazár környékét, az Alagutat és a Fő utcát a Halász utcától, valamint a budai és a pesti alsó rakpart egy részét. Kedden a tűzijáték miatt a Duna-hidakat érintő BKK járatok rövidített útvonalon, vagy terelve közlekednek.

Országszerte ellenőrzik az augusztus 20-ai tűzijátékok előzetes tervét, telepítését és a biztonsági előírások betartását a hatóságok. Az augusztus 20-ai budapesti központi ünnepségen a társszervezetek mellett tűzoltók is biztosítják az uszályok, a Lánchíd, valamint a pesti és a budai rakpart és környékük biztonságát. A Dunán 3 rohamcsónak, a Szent Flórián tűzoltóhajó és tűzoltóbúvárok állnak majd készenlétben. Mindemellett a katasztrófavédelem is részt vesz a légi és vízi parádé, valamint a Szent Jobb körmenet biztosításában.

Nagy erőkkel biztosítja az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó fővárosi rendezvényeket az Országos Mentőszolgálat. Győrfi Pál kommunikációs és pr-vezető közölte: részletes mentési terv készült a több napon át tartó budapesti programsorozat egészségügyi biztosítására. A mentők 36 egységgel állnak készenlétben, időszakonként és helyszínenként alkalmazkodva az aktuális programokhoz. A fővárosi tűzijáték idején külön irányító csoport működik majd a mentés összehangolására.

A borfesztiválhoz hasonló rendezvények formálják a Balaton-régió arculatát - mondta az agrárminiszter a Somlói Juhfark Fesztivál megnyitóján. Nagy István Somlószőlősön kiemelte: a vidékfejlesztési programban eddig 35 milliárd forint beruházási támogatást ítéltek meg a borászatoknak. Hozzátette: az idén januárban megnyílt, 50 milliárd forintos keretösszegű, élelmiszer-feldolgozást támogató felhíváson belül 10 milliárd forintot különítenek el borászati üzemek fejlesztésére, amelyre eddig mintegy 400 kérelem érkezett 26 milliárd forintos fejlesztési igénnyel, a döntés ősszel várható.

Program indult a vízi balesetek megelőzéséért a Balatonon. A Mentőöv elnevezésű program megalkotói Balatonlellén azt közölték: a helyi mederviszonyokat is bemutató, hatvan új tájékoztató táblát helyeztek el öt balatoni település strandjainak bejáróinál. A programot a két évvel ezelőtti, 24 balatoni áldozatot követelő nyár után indították el tavaly a balatoni vízirendészet szakmai útmutatásával a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata vezetésével, hogy a Balaton Európa legbiztonságosabb tava maradjon.

A magyarok jövője zálogának nevezte a rokon népek megbecsülését az Ősök Napja megnyitóján az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós a Bács-Kiskun megyei Bugacpusztán úgy fogalmazott: a magyarok származástudata, önazonossága, egymás iránti tisztelete és szeretete, rokonaik megbecsülése egyben a jövőjük záloga. Hozzátette: az első magyar király, István úgy alakította ki keresztény államát, hogy az ősök hagyományára, hagyatékára építkezett. Az ötödik Ősök Napja rendezvényei vasárnap estig tartanak Bugacon.

Műszaki hiba miatt kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülő Zamárdi térségében. A légijármű az M7-es autópálya közelében egy szántóföldön landolt. A gépen 4-en utaztak, senki nem sérült meg.

Autópályán hajtott végre kényszerleszállást egy kisrepülőgép Horvátországban. Senki nem sérült meg. A gépen, amely a Zágrábot Rijekával összekötő sztrádán landolt, egy fiatal pilótajelölt nő és repülésoktató tartózkodott. A Cessnának sikerült épségben földet érnie.

Holtan találták a Fogarasi havasok egyik szakadékában Török Zsolt aradi hegymászót. Helyi hírportálok közlése szerint a 45 éves hegymászó három nappal ezelőtt indult el a Fogarasi-havasokba, hogy megmássza a 2535 méter magas Negoj csúcsot. Napok óta nem adott életjelet magáról, ezért a családja riasztotta a hatóságokat. Török Zsolt az egyik legeredményesebb romániai hegymászó volt.