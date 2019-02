Benkő Tibor: a Magyar Honvédségnek a térség legjobb haderejévé kell válnia - Hírösszefoglaló

Aláírta a Nemzetközi Beruházási Bank székhelyének Magyarországra költöztetéséről szóló egyezményt a pénzügyminiszter és Nyikolaj Koszov a pénzintézet elnöke. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy az ország jelentős szereplőjévé válhat a közép-európai beruházásoknak, a vállalati hitelezésnek és így a nemzetközi pénzügyi életnek is.

A magyar honvédség a térség meghatározó fegyveres ereje kell hogy legyen - jelentette ki a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor azt mondta: a haderőfejlesztés az egyik legátfogóbb védelmi intézkedés, amelyben valamennyi fegyvernem megújul. A tárcavezető beszélt arról is, hogy új illetményrendszer készül a Honvédségnél, a részletekről ebben hónapban kezdődik egyeztetés az érintettekkel.

Az Eurostat adatai szerint Magyarországon 6 év alatt több mint 44 százalékkal csökkent a nem megfelelő fűtéssel rendelkező háztartások száma - nyilatkozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta: 2011-ben a háztartások több mint 12 százalékát érintette a probléma, addig ez az arány 2017-re 7 százalék alá csökkent.

Magyar Nemzet címmel jelenik meg szerdától a Magyar Idők, a napilap főszerkesztője Ballai Attila lesz. Az új vezető az InfoRádiónak azt mondta: az újság kormánypártisága nem változik. Gajdics Ottó, a Magyar Idők eddigi főszerkesztője a Szabad Földet irányítja a továbbiakban.

Nem lesz Red Bull Air Race idén Budapesten. A Főpolgármesteri Hivatal közleményben tudatta, hogy nem ad engedélyt a júliusra tervezett eseményre a rendezvény körülményeinek elégtelensége miatt.

Magyarország konzuli képviseletet nyitott Miamiban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy jelenleg 7 európai uniós tagállamnak van konzulátusa Miamiban, de Magyarország az első közép-európai ország, amely ilyet létesít.

Budapest lett a legjobb európai úti cél. A kontinens turizmusát és kultúráját népszerűsítő European Best Destinations szavazásán a magyar főváros több mint 62 ezer voksot kapott.

A volt román korrupcióellenes főügyész a legesélyesebb az európai főügyészi posztra. A 2020-ig felálló Európai Ügyészséghez az Unió 28 tagállama közül 22 csatlakozott, Magyarország nem.

London nem fogja megengedni, hogy Észak-Írország és az Ír Köztársaság között ismét a múltat felidéző határellenőrzési rendszer alakuljon ki a brexit után - jelentette ki a brit miniszterelnök. Theresa May Belfastban azt ígérte, hogy az emberek a határ mindkét oldalán a Brexit után is ugyanúgy élhetik életüket, mint most.

Véget ért Ferenc pápa látogatása az Egyesült Arab Emírségekben. Ő az első katolikus egyházfő, aki misét celebrált az Arab-félszigeten. Az eseményen több mint 130 ezren vettek részt Abu-Dzabiban.