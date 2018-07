Több helyen okozott károkat a hétfői vihar - Napinfo

Több helyen okozott károkat a hétfői vihar a fővárosban és Pest megyében - közölte a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Budafokon villám csapott egy családi ház tetejébe, a tűzoltók eloltották a lángokat, nem sérült meg senki. A 12., 14. és 18. kerületében is leszakadt faágak és a pincékben összegyűlt esővíz miatt riasztották a tűzoltókat. Cegléden egy egészségügyi intézmény alagsorát öntötte el a víz. Dunaharasztiban és Üllőn is több ház pincéjét öntötte el az esővíz. A viharos idő miatt hosszabb menetidőre kellett számítani a budapesti elővárosi vonalakon, több helyen a felsővezetékre faágak kerültek.

A digitális fejlődésről, az újgenerációs mobilszolgáltatásról és az 5G hálózat bevezetéséről is tárgyalt a miniszterelnök a Vodafone Csoport vezérigazgatójával. Orbán Viktor kiemelte: a digitális gazdaság az elmúlt években a magyar gazdasági növekedés majdnem negyedét adta. Hozzátette: 2021-ig 130 milliárd forintot fordít telekommunikációs fejlesztésekre a kormány. Vittorio Colao elmondta: Magyarország jó helyzetben van ahhoz, hogy az 5G egyik kiemelt országa legyen. Hozzátette, hogy nem adják el a Vodafone-t a következő 1-2 évben. A cég mintegy 3200 alkalmazottat foglalkoztat a budapesti és miskolci központjaiban.

A kormány célja, hogy megszüntesse a felesleges ügyintézést – jelentette ki a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára. Tuzson Bence elmondta, hogy egy munkacsoport egyenként áttekinti a Magyarországon létező 2200 ügytípust és javaslatot tesz az intézni szükséges ügyek számának csökkentésére.

A munkára rakódó terhek további csökkentését, a hatékonyság javítását és a megtermelt javak újraelosztásának kérdéseit emeli ki a munkaadók és gyáriparosok szövetségének javaslatcsomagja. A szervezet már elküldte előterjesztését Varga Mihály pénzügyminiszternek. Az érdekképviselet társelnöke az InfoRádióban elmondta: a kormány a vállalkozókat az adminisztráció és bürokrácia csökkentésével tudná segíteni.. Lakatos Péter szerint az elkövetkező időszakban aktívabb árfolyam-politika válhat szükségessé.

Az első félévben 1420,5 milliárd forint hiánnyal zárt az államháztartás, ez több, mint amennyit egész évre terveztek - közölte a Pénzügyminisztérium. A júniusi hiány 233 milliárd forint volt, ami a harmada az egy évvel korábbinak. Az első félévben emelkedtek az áfából, szja-ból, valamint nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból származó bevételek. Jelentősen emelkedtek a költségvetési szervezetek kiadásai, valamint a nyugellátásokra fordított összegek.

Még nem tudni, hogy a gyakorlatban pontosan milyen változást hoz a hajléktalan-ellátásban az, hogy az alaptörvény is rendelkezik az utcán élők helyzetéről - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Vecsei Miklós hozzátette: 300-500 ember lehet érintett ebben a helyzetben. Hangsúlyozta: eddig az alaptörvényben az szerepelt, hogy az állam és az önkormányzat is törekszik a lakhatás megoldására. Mint mondta: a most elfogadott szabályozás tüneti kezelést jelent, amit lehet jól, illetve rosszul kezelni. Azt is hangsúlyozta: az okokat kellene feltárni, hogy miért vannak az utcán ezek az emberek.

A poggyászok késése esetén is jár kártérítés a fogyasztónak a légitársaságtól, nem csak a csomagok sérülése, elvesztése után - hívta fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet szerint a kártérítés feltétele, hogy a fogyasztó írásban jelentse be kártérítési igényét a poggyász kiadásától számított 21 napon belül. A szövetség kiemeli azt is, hogy a Ryanair tisztességtelen a magyar fogyasztókkal szemben, különféle mondvacsinált indokkal utasítja el a panaszokat és az ír légitársaság eddigi hozzáállása alapján elég kicsi az esély arra, hogy az utasok valóban kártérítést kapnak.

A gólyatöcs lett a 2019-es év madara. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület internetes szavazásán ezt a fokozottan védett vízimadarat választották a legtöbben. A második a nagy póling, harmadik a gulipán lett. A gólyatöcs kopár, sekély vízborítású helyeken, laza telepeket alkotva, és egyesével is költ. Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 000 forint.

Teherán szerint beavatkozott az iráni belügyekbe az amerikai külügyminiszter, amikor maffiához hasonlította Irán vezetését. Az iráni külügyi tárca szóvivője azt mondta, hogy Mike Pompeo szavai az Egyesült Államok teljes tehetetlenségét mutatják. Szerinte az Iránnal kötött atomalku felmondása után az amerikai kormányzat képtelen megvalósítani kitűzött céljait, és teljes nemzetközi elszigeteltségben van.

Kubában elfogadta az új alkotmány tervezetét a parlament. A dokumentumot augusztus közepétől 3 hónapig véleményezhetik az emberek. A szigetország jelenlegi alkotmányát 1976-ban fogadták el. Az új dokumentumba egyebek közt belefoglalták a magántulajdon elismerését, az államfői és miniszterelnöki intézményrendszer kiépítését, az azonos neműek közti házasság elismerésének lehetőségét.

Japánban a sosem tapasztalt hőség, Vietnámban tájfun szedi áldozatait. Japánban a csúcshőmérséklet meghaladta a 41 Celsius fokot. A rendkívüli melegnek már több halálos áldozata is van, csaknem tízezren kerültek kórházba. Vietnámban már 22-en meghaltak, tizenketten pedig eltűntek ország északi és középső részén, ahol a tájfun árvizeket és földcsuszamlásokat okozott.