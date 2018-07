Folytatódik a béremelés az egészségügyben - napinfo

Folytatni kívánja a béremeléseket az egészségügyben a kormány - közölte az egészségügyért felelős államtitkárság. A Semmelweis-nap alkalmából kiadott dokumentum kiemeli, hogy a hamarosan induló népegészségügyi cselekvési program az emberek egészségéről és a népbetegségekkel szembeni védelméről fog szólni, a kórházépületek felújítása és bővítése mellett folytatódnak a betegellátás színvonalát javító fejlesztések, az intézmények pedig új eszközöket és készülékeket kapnak. A közlemény szerint a kabinet a béremelésekkel vonzóbbá kívánja tenni az egészségügyi pályát a fiatalok számára is.

Több megbecsülést követeltek az egészségügyi dolgozóknak ellenzéki pártok a Semmelweis-nap alkalmából. A Jobbik a jobb anyagi körülmények mellett biztonságosabb munka- és életkörülményeket sürget az ágazat valamennyi szereplője számára. Az LMP álláspontja szerint olyan rendszert kell létrehozni, amelyben emberek nem betegednek vagy halnak meg, pusztán azért, mert az állam által fenntartott egészségügyi intézményben próbálnak gyógyulni. A Párbeszéd úgy látja, hogy a kormány kétsebességes ellátórendszert akar bevezetni, ahol a szegényeknek a lerobbant állami intézmények jutnak, a gazdagok pedig a magánszolgáltatóknál fognak rendes ellátást kapni.

Méltatlannak tartja a közigazgatásban dolgozók helyzetét a Lehet Más a Politika. Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából arra hívta fel a figyelmet, hogy különösen keveset keresnek az önkormányzatoknál dolgozók. Hozzátette: ez a helyzet a képzett munkavállalók elvándorlásához, a hivatalok kiürüléséhez vezet, ami különösen a kistelepülések létét veszélyezteti. Az LMP-s politikus megdöbbentőnek nevezte, hogy 10 éve nem emelkedett 160 ezer köztisztviselő fizetése, miközben a kormány hallani sem akar az érintettek béremeléséről.

Hivatalba lépett a Semmelweis Egyetem új rektora. Dr. Merkely Bélát öt évre bízta meg a köztársasági elnök. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatóját tavaly december 14-én választotta rektorjelöltjének a Semmelweis Egyetem szenátusa. Dr. Merkely Béla korábban kijelentette: hallgató-, beteg- és munkatársközpontú intézményt kíván formálni a Semmelweis Egyetemből

Szlovákia vette át Magyarországtól egy évre a Visegrádi 4-ek elnöki tisztségét. Peter Pellegrini szlovák kormányfő a napokban arról beszélt: a pozsonyi V4-elnökség három legfőbb feladatának tartja az erős Európát, a biztonságos környezetet és intelligens megoldások megtalálását.

Németországban tovább tart a kormánykoalícióban részt vevő keresztény pártok menekültügyi vitája. A Kereszténydemokrata Uniót vezető Angela Merkel kancellár kitart amellett, hogy az uniós csúcson született döntések, az unión belül létrehozott menekültközpontok és a társországokkal folytatott kétoldalú megbeszélések elegendőek a migráció kezelésére. A kormányszövetség felmondásával fenyegetőző bajor Keresztényszociális Unió elnöke, Horst Seehofer belügyminiszter viszont továbbra is szigorúbb fellépést sürget a Németországba érkező és ott tartózkodó migránsokkal szemben. Szombaton a magyar és a cseh kormányfő, illetve a lengyel kabinet is cáfolta a menedékkérők visszafogadásáról Németországgal kötött megállapodás tényét, amit a kancellár jelentett be.

Washingtonban, New Yorkban, Los Angelesben és az Egyesült Államok sok más nagyvárosában is több tízezren tüntettek Donald Trump amerikai elnök migrációs politikája, elsősorban az illegális határátlépők gyerekeinek szüleiktől való elválasztása ellen. A békés megmozdulás a legnagyobb volt az amerikai fővárosban 2010 óta.

Romániában 3 halálos áldozatot követelt és országutakat mosott el az árvíz. Az ország csaknem száz településén keletkeztek jelentős károk. Több mint 800 embernek kellett átmenetileg elhagynia otthonát, főként Kovászna és Brassó megyében.