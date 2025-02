Jótékonysági koncert a leukémiás gyermekek támogatásáért

Tóth Tamás, a Broadway Művészeti és Kulturális Egyesület elnöke elmondta, hogy a koncerten a világslágerektől kezdve a táncdalokon és magyar musicaleken át a komolyabb kórusművekig minden műfajból felcsendülnek dallamok.

Az egyesület tavaly a filmzenék köré rendezett hasonló jótékonysági eseményt. Akkor a rendőrárvákat segítő ZóNa Alapítványt és a Tűzoltó utcai gyermekklinikát segítették megosztva, összesen egymillió forinttal. Tóth Tamás kiemelte, idén egy vidéken működő szervezet munkáját, a debreceni székhelyű Leukémiás Gyermekekért Alapítványt támogatják.

Az egyesület elnöke hozzátette, a február végi koncert egy háromállomásos jótékonysági esemény záróprogramja. Már a tavaly októberi gálájuk bevételének egy részét is az alapítványnak ajánlották fel, amivel a betegégből kigyógyult nehézsorsú családokat segítettek. Decemberben pedig adventi jótékonysági gálát szerveztek, ahová az érintett gyermekeket és családtagjait is meghívták és egy látogatást is szerveztek nekik az Országházban.

A szervező kiemelte, a február 28-i előadáson a Broadway Stars Company hat szólistája mellett a Készenléti Rendőrség harmincfős zenekara és a Budapesti Rendőr-főkapitányság huszonöt tagú kórusa egy vidám és egyben szívhez szóló zenei kavalkádot mutat be az összefogás jegyében a humoros és lélekemelő dalokon keresztül.

A jótékonysági örömzene koncertre a jegy.hu weboldalon válhatnak jegyet az érdeklődők.