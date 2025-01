Újabb világsztárok fellépését jelentette be a Sziget

Azt már korábban közölték a szervezők, hogy a 2025-ös Szigeten Nelly Furtado, a Papa Roach, Anyma, Chappell Roan, Charli XCX, Blessed Madonna, Armin van Buuren, Boris Brejcha, a Kneecap, a Justice, a Blossoms és Zaho de Sagazan is koncertet ad.

A most bejelentett nemzetközi sztárok közül az amerikai rapper, ASAP Rocky másfél évtizede működik hatalmas sikerrel és dominálja a zeneipart. Eddig több mint 17,5 milliárd streamet gyűjtött össze, emellett zenei videói meghaladták a 3,9 milliárd megtekintést a YouTube-on. Legutóbbi kislemezei közül a Highjack és a Ruby Rosary a hamarosan megjelenő negyedik stúdióalbumán, a Don't Be Dumb-on is hallható lesz. Néhány hónapja tette közzé Tailor Swif című klipjét, amelyet Grammy-díjra jelöltek.

A szintén a tengerentúlról érkező énekes, dalszerző, Post Malone a rap, a trap és az R&B koronázatlan királya. Olyan slágereiről ismert, mint a Rockstar, a Circles, az I Had Some Help vagy a White Iverson. Posta Malone 2015-ben robbant be a köztudatba, felfelé ívelő karrierje során eddig 60 millió lemezt adott el és hat stúdióalbumot jelentetett meg, a legutóbbit 2024-ben.

Shawn Mendes hét éve telt házas koncertet adott a Szigeten a Grammy-jelölt kanadai világsztár, az énekes-dalszerző. Az énekes nemrég adta ki ötödik albumát, a Shawn-t, amely az elmúlt évek utazásaiból és élményeiből merít, miután 2022-es turnéját lemondta.

Honey című új albumával érkezik az idei Szigetre Caribou kanadai zeneszerző, előadó, és idén mutatkozik be a Szigeten a K-pop a Kiss of Life nevű koreai lánycsapattal. Utóbbi 2023-ban alakult és első minialbumának klipjét éppen Budapesten forgatta. Fellép a Szigeten az 1991-ben alakult svéd hardcore punk zenekar, a Refused is, amely tavaly újra kiadta 1998-as sikerlemezét, a The Shape of Punk to Come-ot. Az együttes a hírek szerint idén búcsúturnéra indul, amelynek része lesz a szigetes koncert.

Érkezik a brit klubszíntér egyik ízlésformálója, Ahadadream. Fellép Hermanos Gutiérrez is, akinek tavaly jelent meg új albuma, amely tele van latin misztikummal és túlvilági gitárjátékkal. S10, Stien den Hollander, a holland énekes, rapper és dalszerző is bemutatkozik a Szigeten, akinek Ik Haat hem voor Jou című száma tavaly az év dala lett Hollandiában és hamarosan új lemezzel rukkol elő de érkezik a gyakran lófej maszkot viselő népszerű német dj, énekesnő és dalszerző, horsegiirL is.

A hazai fellépők közül bejelentették a magyar hip-hop egyik új kiemelkedő előadóját, Co Lee-t, valamint az alternatív színtér meghatározó zenekarát, az Elefánt koncertjét is.