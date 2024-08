Párizs a Margitszigetre költözik egy éjszakára

A Tango with the Stars című előadást követően a Margitszigeti Színház idén is nagyszabású produkciót állít színpadra az ország sztártáncosaival, Offenbach nyomán egy szenvedélyes tánc-show keretében, Revü with the Stars címmel. A népszerű táncosok, a televíziós műsoron kívül együtt csak a Margitszigeti Színház színpadán lépnek fel.

A Párizsi éjszaka című produkcióban Offenbach legizgalmasabb dallamaira táncolnak majd a látványos előadásban. Az este folyamán színpadra lép Mikes Anna, Stana Alexandra, Sebesi Daniella, Szécsi Debóra, Szőke Zsuzsanna, Tóth Katica, Hegyes Bertalan, Suti András, Köcse György, Bátor Tamás, Burcsa Balázs, Pellei Mihály.

Az alkotók a 2023-as sikerelőadás, a Tango with the Stars csapatából kerülnek ki, a koreográfus ezúttal is Valc Szabolcs, a táncosok pedig az ország kedvenc táncosai lesznek.

„Offenbach műveire készítünk egy revüt, erre kért fel a Margitszigeti Színház engem és ebben a produkcióban vesznek részt a sztártáncosok együtt. Tavaly volt az első olyan alkalom, amikor a műsoron kívül összejött a csapat és együtt táncoltak. A nagy siker után idén újra visszatérünk a Margitszigeti Színpadra, ahol ezúttal még több táncot láthatnak majd a nézők. Táncból tehát nem lesz hiány a Margitszigeten!” - mesélte Valc Szabolcs koreográfus.

Az augusztus 17-én bemutatásra kerülő előadásban hallható lesz a Zeneakadémia három fiatal tehetséges énekművésze, Fujita Júlia, Tóth Fanni és Hunyadi Donatella is, akik a szerző emblematikus műveiből énekelnek majd. A revüben közreműködik még a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara, az est karmestere Somogyi-Tóth Dániel lesz.