Megrázó gázai felvétel nyerte a World Press Photo fődíját – képek

Az ötéves, Saly nevű unokahúga fehér lepedőbe csavart testét a karjaiban tartó, 36 éves palesztin nőt Szálem tavaly október 17-én pillantotta meg a Hán-Júniszban működő Nasszer kórháznál, ahol a családok az izraeli rakétatámadásban elhunyt hozzátartozóikat keresték.

Az amszterdami díjátadó ünnepségen Rickey Rogers, a Reuters képanyagokért és videofilmekért felelős globális szerkesztője Szálem nevében elmondta, hogy a fotóriporter nagyra értékeli az elismerést, főként azért, mert ez lehetőséget nyújt arra, hogy nagyobb közönséghez juthasson el a képe. Hozzátette: Szálem reméli, hogy a díjazott fotó sokakat ráébreszt arra, hogy a háború milyen emberi áldozatokkal jár, és milyen hatása van a gyerekekre.

A zsűri indoklása szerint Szálem „nagy gonddal és tisztelettel komponált” győztes képe „egyszerre nyújt metaforikus és valódi bepillantást az elképzelhetetlen veszteségbe”.

A fotós az először novemberben publikált kép keletkezését felidézve korábban elmondta: „Az emberek fejvesztve rohantak egyik helyről a másikra, alig várták, hogy megtudják szeretteik sorsát, és ez a nő megragadta a figyelmemet, ahogy a kislány testét tartotta, és nem volt hajlandó elengedni".

A 39 éves palesztin Szálem, aki 2003 óta dolgozik a Reutersnek, 2010-ben már a díjazottak közé került a World Press Photo sajtófotóversenyen.

A WPP zsűrije 130 ország 3851 pályázó fotósának 61 062 fotójából választotta ki az idei győztes képeket.

? Announcing the global winners of the 2024 World Press Photo Contest:



- Photo of the Year: @msalem66

- Story of the Year: Lee-Ann Olwage

- Long-Term Project Award: Alejandro Cegarra

- Open Format Award: @yeah_kochetova



