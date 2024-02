Taylor Swift Grammy-történelmet írt

Swift köszönetet mondva barátjának és producerének, Jack Antonoffnak, elmondta, hogy ez élete legboldogabb pillanata, és azt is elárulta a közönségnek, hogy akkor érzi magát a legjobban, ha zenét alkot és előadóként színpadra lép.

A 34 éves énekesnő a gálán 13. Grammy-díjának átvételekor azt is bejelentette, hogy The Tortured Poets Department című új lemeze április 19-én jelenik meg.

Jack Antonoff, aki harmadszor is elnyerte az év zenei producerének Grammy-jét a nem klasszikus mezőnyben, Taylor Swiftnek köszönte meg, amiért megnyitotta az utat előtte.

Swift Grammy-történelmet írt a legjobb album negyedszer is elnyert díjával, korábban 3-3 alkalommal Frank Sinatra, Paul Simon és Stevie Wonder kapta meg ezt a trófeát.

Az este egyik meglepetéseként a ritka neurológiai rendellenességben szenvedő, és ezért visszavonult Celine Dion is színpadra lépett, hogy átadja Taylor Swift Grammy-díját.

A gála legfényesebb trófeái közül Miley Cyrust az év legjobb felvételének díjával ismerték el Flowers című lemezéért.

Los Angeles, 2024. február 5. Miley Cyrus amerikai énekesnő köszönetet mond az év felvétele kategóriában elnyert elismerésért, amelyet a Flowers című daláért vehetett át. MTI/AP/Invision/Chris Pizzello

A meghatott Victoria Monét, aki a legjobb új előadó díját vehette át, édesanyjának is megköszönte díját, és hozzátette, hogy erre a Grammyre "már 15 éve készült".

Billie Eilish az év dalának Grammy-díját kapta a Barbie című filmhez írt What Was I Made For? című számáért. A színpadon Greta Gerwignek is köszönetet mondott „az év legjobb filmjének elkészítéséért”.

A Los Angeles-i Cypto.com Arénában megrendezett Grammy-gála házigazdája Trevor Noah volt. A fellépők között volt Dua Lipa, Eilish és fivére Finneas, Olivia Rodrigo, a nyolcvan éves Joni Mitchell, aki Both Sides Now című dalát adta elő, valamint Travis Scott is. A nigériai énekes, dalszerző, producer Bruna Boy Brandy és a rapper 21 Savage társaságában az On Form, a City Boys és a Sittin' on Top of the World című számokkal lépett fel.

Az estén a tavaly elhunyt zenei nagyságokra emlékezve Stevie Wonder a For Once in My Life és a The Best Is Yet To Come című számot adta elő Tony Bennett emlékére, Annie Lennox pedig Sinéad O'Connor előtt tisztelgett a Nothing Compares 2 U című dallal. „Művészek a tűzszünetért, a világ békéjéért” – üzente a színpadról a szám végén.

Oprah Winfrey Tina Turner tiszteletére adta elő a Proud Mary című számot. A tavaly májusban elhunyt énekesnőt „rock & roll örök istennőjének” nevezte, „aki milliókat inspirált” és „a méltóság, a bátorság, a lélek és az erő megindító szimbóluma” volt.

Los Angeles, 2024. február 5. Oprah Winfrey amerikai médiaszemélyiség előadót konferál a színpadra a Grammy-díjak 66. átadási ünnepségén. MTI/AP/Invision/Chris Pizzello

Az SZA művésznéven ismert Solána Imani Rowea a Snooze című számáért a legjobb R&B dal Grammy-díját vehette át.

A legjobb country lemez díját a Bell Bozzom Country című lemezért Lainey Wilsonnak ítélte oda az amerikai lemezakadémia.

Jay-Z, aki a Dr. Dre Global Impact-díjat kapta, a színpadról arra hívta fel a lemezakadémia figyelmét, hogy a díjazási rendszer nem működik jól, s példaként feleségét, Beyoncét említette, aki eddig hiába nyert el számos Grammy-díjat, az év albumának díját még sohasem kapta meg.

Kylie Minogue pedig a Padam Padam című számmal a legjobb pop dance felvétel díját vitte el.

Az élőben sugárzott gála előtt már mintegy 80 Grammy-díjat adtak át. Ezek között volt Peso Pluma első Grammyje is, amit Genesis című lemezéért kapott a legjobb mexikói zenei album kategóriában.

Los Angeles, 2024. február 5. Céline Dion kanadai énekesnő bejelenti az év albuma kategória győztesét a Grammy-díjak 66. átadási ünnepségén Los Angelesben 2024. február 4-én. MTI/AP/Invision/Chris Pizzello

Az új kategóriaként bevezetett legjobb afrikai zenei előadás díját, amivel a regionális zenei hagyományokat is felhasználó produkciókat ismerik el, a dél-afrikai énekesnő, Tyla nyerte el a Water című népszerű slágerével.

Killer Mike három díjat is nyert gyors egymásutánban: a legjobb rap előadás, a legjobb rap szám és a Michael című albumáért a legjobb rap lemez díját. A rapper azonban a Grammy ceremónián nem vehetett részt, mert egy rendőrségi közlemény szerint a műsor kezdete előtt őrizetbe vették dulakodás miatt.

A Grammy-díjak odaítéléséről az amerikai lemezakadémia tagjai, mások mellett zenészek, producerek, hangmérnökök döntöttek. A testület az elmúlt években a szervezet sokszínűbbé tételét tűzte ki célul, és kisebbségi csoportok képviselőivel igyekezett bővíteni a tagságát.