Mazzag István új kiállításával festőművész barátjára emlékezik

Mazzag István grafikus- és festőművész azon műveit láthatjuk a kiállításon, melyeket az utóbbi egy-két évben festett. A kiállítás apropója, hogy egy barátja, Ádám Zoltán – aki kollégája, osztálytársa volt – meghalt, az ő emlékére készítette a kiállítást.

A festmények azonban nem az emlékére készültek, de a barátja mindennap az eszébe jut. "Nagyon fontos volt az én életemben, és ez a kiállítás egy megemlékezés" – mondta a művész.

Mazzag István meghívta azokat az ismerőseit, akik ismerték, szerették, tanítványainak is küldött meghívókat. Ádám Zoltán az Izabella és Amadeusz Galériában öt évvel ezelőtt kiállított, és akkor készített róla egy fényképet, amiről egy festményt is alkotott. Ezen a festményen glitterek is vannak, melyet a mostanában készített festményein is használ. A kiállításon szereplő többi festményen pedig a Mazzag Istvánt aktuálisan foglalkoztató témák szerepelnek.

A festőt jelenleg a 80-as évekbeli élményei foglalkoztatják, melyek a szocialista táborból érkezőknek nagyon meghatározó. "Az a szabadság és a mindent uraló kolorizmus valószínűleg az egész életemet meghatározta" – jegyezte meg Mazzag István.

Nyitókép: mazzag.com