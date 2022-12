Pörgős karácsonyi videót küldött a Vígszínház mindenkinek

A színfalak mögé is betekintő videóval kíván boldog karácsonyt a Vígszínház társulata. A klip rendezője és a dal szövegírója Brasch Bence, a zenét Mester Dávid szerezte.

„Az alapkoncepció az volt, hogy ne csak a karácsony nyugodt, meghitt pillanatait mutassuk meg, hanem az oda vezető utat is. Megírtam a dalszöveget, és azt kértem Mester Dávidtól, hogy nyüzsgő, izgatott zenét komponáljon, ami a végére megnyugszik, ezzel is felidézve a karácsony meghittségét. Ezt a folyamatot szerettem volna megmutatni a videóban is. A nézők egy kicsit betekinthetnek a színfalak mögé, a színészeket láthatják készülődés közben, a takarásban, mielőtt szépen felöltözve, kisminkelve a színpadra lépnének. A videó tulajdonképpen azt is megmutatja, hogy készült el a karácsonyi klipünk” – meséli a rendező, Brasch Bence.

„Ez a hetedik karácsonyom a Vígszínháznál, de az idei volt az első, amikor a karácsonyi dal tempójával kapcsolatban a gyors, pörgős szavak merültek fel. Ez a dal a stílusok közötti lavírozással igyekszik egységet mutatni a mi kis otthonunk sokszínűségéről. Az üzenet megfogalmazása mindig feladatunk, jelenleg arról kell szólni, és mi is azt hirdetjük: történjen bármi velünk a jókedvünk és a humorérzékünk nem hagy cserben. Bízom benne, hogy néhány mosollyal az arcon és újra lejátszással fog végződni, amikor valaki a nagy karácsonyi hajrában meghallgatja ezt a dalt” – teszi hozzá Mester Dávid, a dal zeneszerzője.

Nyitókép: Facebook/Gordon Eszter/ Vígszínház