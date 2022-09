18+ – Szarvasbőgés-hallgató túrákat hirdettek

Elkezdődött a gímszarvasbikák bőgése a gemenci erdőben, a Gemenc Zrt. erdei vasúttal szervez kirándulást a bőgéstől leghangosabb erdőrészekhez - közölte az erdőgazdaság.

A természet iránt érdeklődők a következő két hétvégén, pénteken és szombaton vehetnek részt - ahogy közleményükben írták - az "igazi szarvasbőgés-hallgató túrákon", a kirándulás minden alkalommal este fél hétkor a pörbölyi Ökoturisztikai Központtól indul, túravezetőkkel.

A résztvevők ezt megelőzően a Gímvallatás elnevezésű agancs- és bőgőkürt-bemutatón megtudhatják azt, hogy mit olvasnak ki a szakemberek a hullajtott agancsokból, hányféle bőgő hangot lehet hallani az erdőben, valamint hogy hogyan élnek a gímszarvasok. A bemutatón láthatók lesznek az elmúlt években gyűjtött legérdekesebb hullajtott agancsok, és megszólaltatják a bőgőkürtöt is. A program része a Legenda és valóság - A gemenci csodaszarvas című interaktív kiállítás.

Mint megjegyezték,

az erdőgazdaság gyermekeknek általában nem ajánlja a részvételt,

mivel a több órás kirándulások csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek.

A Gemenc Zrt. ugyanakkor fontosnak tartja a természet megszerettetését, megismertetését és a természetvédelmi szemléletformálást, ezért egy alkalommal, szeptember 10-én külön túrát szervez gyermekeknek az erdei vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a csendes hallgatózást hamar megunó kicsiket - írták a közleményben. Pilis, Buda Idén is elindítja szarvasbőgés hallgató túráit a Pilisi Parkerdő, de lesznek éjszakai szakvezetések a Budai vadasparkban is. Időnként már most is lehet szarvasbőgést hallani, de a Pilisben a szarvasbikák násza igazán intenzíven várhatóan szeptember második hetében kezdődik. A parkerdő arra kéri a látogatókat, hogy október közepéig napnyugtától hajnalig egyedül inkább ne járják az erdőt. Az InfoRádió összeállítása itt hallgatható meg

Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Attila