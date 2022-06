John Williams utolsó filmzenéjét írja

Az Indiana Jones 5. lehet az utolsó filmje - mondta el a 90 éves John Williams egy interjúban, de hozzátette: ez nem jelenti, hogy visszavonulna, a zenével és a koncertezéssel nem hagy fel.

A legendás zenész és ötszörös Oscar-díjas zeneszerző, aki többek között a Cápa (1976), a Csillagok háborúja (1977) és az E.T., a földönkívüli (1982) filmzenéit komponálta, az AP hírügynökségnek beszélt arról, hogy jelenleg az Indiana Jones 5. filmzenéjén dolgozik. Mint mondta, a film főszereplője, Harrison Ford, aki fiatalabb nála, tudomása szerint bejelentette, hogy ez lesz az utolsó filmje. "Szóval arra gondoltam: Ha Harrison meglépi ezt, akkor talán én is" - idézte a nyilatkozatot csütörtökön a Variety.com.

Williams magyarázatként hozzáfűzte: ennyi idősen már túl hosszú elkötelezettséget jelent számára egy féléves munka, amit az ilyen nagyszabású filmek megkövetelnek. Azt ugyanakkor leszögezte: nem hagy fel a munkával, a zenének és a koncertezésnek szeretné szentelni az idejét.

Williams legutóbb a Star Wars-univerzumhoz visszatérve a Disney + Obi-Wan Kenobi című sorozatához komponált zenét. Emellett megjelent az A Gathering of Friends című albuma is, amelyen a csellista Yo-Yo Ma és a New York-i Filharmonikusok működtek közre.

A Kennedy Kulturális Központban csütörtök este rendezték meg a zeneszerző 90. születésnapi koncertjét a Nemzeti Szimfonikus Zenekar közreműködésével, amelyen Anne-Sophie Mutter hegedűművész, Yo-Yo Ma és a filmrendező Steven Spielberg is fellépett.

Williams hangsúlyozta, hogy a zene az élete. "Ez adta meg nekem a képességet, hogy lélegezzek, hogy éljek és megértsem, hogy a testi élet többről szól. Anélkül, hogy vallásos lennék, ami nem vagyok különösebben, van egy spirituális élet, egy művészi élet, egy hétköznapok valósága fölött álló birodalom. A zene a költészet szintjére emelheti az ember gondolkodását. Elgondolkodhatunk azon, hogy mennyire volt szükséges a zene az emberiség számára. Mindig is szerettem játszani azzal a gondolattal, hogy a zene régebbi, mint a nyelv, hogy az ember valószínűleg már azelőtt dobolt és sípolt, mielőtt beszélni tudott volna. Ez tehát az emberi mivoltunk alapvető része" - idézte a Variety.com a zeneszerzőt.

A James Mangold rendezésében forgatott Indiana Jones 5. című kalandfilmet 2023 nyarán mutatják be a mozik.

Nyitókép: Pexels.com