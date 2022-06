Vitézy Dávid a Meg nem épült Budapestről – fotók

2023-ban lesz 150 éves Budapest, Magyarország fővárosa. Ennek a rendezvénysorozatnak a nyitányaként a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállítással készült, amelynek címe a Meg nem épült Budapest – kezdte Vitézy Dávid.

A tárlat csak olyan víziókat foglal össze, amelyek végül nem valósultak meg – tette hozzá Vitézy Dávid. Nem tudnak teljes képet adni, a 12 legfontosabbat választották ki, mások mellett a korai metróterveket, a Gellérthegyre való kötöttpályás kapcsolat terveit és a belvárosi autópályaterveket, „amelyek sajnos vagy szerencsére nem valósultak meg”, de relevánsak ma is. A Meg nem épült Budapest című időszaki kiállítás a volt Északi Járműjavító Dízelcsarnokában 2022. június 20-án. A tárlat metróvonalak, autópályák, siklók és sugárutak tervrajzain, korabeli térképeken és látványterveken idézi meg, hogy milyen lenne a főváros az elmúlt 150 év közlekedési tervei alapján. MTI/Máthé Zoltán

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum igazgatója arról is beszélt, hogy neki mi hiányzik a leginkább. Ez a vasúti kapcsolatrendszer fejlesztése, pedig a fejpályaudvarok elválasztó hatásának feloldására már 120 éve is készült koncepció, és a 30-as években a Déli és a Nyugati Pályaudvar alagúttal történő összekötésére csináltak tervet – mutatott rá. De kiemelte a metróterveket is.

Vitézy Dávid elmondta, hogy az egykori Északi Járműjavító helyén a tervek szerint néhány éven belül nyílhat meg a Közlekedési Múzeum új épülete. Az épületet már használják, a szóban forgó időszaki kiállítás is itt látható, de állandó múzeumnak egyelőre nem alkalmas, teljes körű felújításra és kibővítésre van szükség, ennek az igen részletes tervezési munkáját már elkezdték, látványtervek is készültek, az építési engedélyeket megszerezték, a kiviteli terveket készítik, jövő tavasszal kezdődhet az építkezés – mondta a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum igazgatója. A Meg nem épült Budapest című időszaki kiállítás a volt Északi Járműjavító Dízelcsarnokában 2022. június 20-án. A tárlat metróvonalak, autópályák, siklók és sugárutak tervrajzain, korabeli térképeken és látványterveken idézi meg, hogy milyen lenne a főváros az elmúlt 150 év közlekedési tervei alapján. MTI/Máthé Zoltán

Vitézy Dávid örül is annak, hogy már nem kezdődött el a munka, hiszen az infláció, a háború gazdasági hatásai miatt pillanatnyilag nehéz lenne versenyképes árakon építőipari kivitelezőt találni. Most teljes erővel a tervek tökéletesítésén dolgoznak.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán