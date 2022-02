Üldözték a nácik, üldözték a kommunisták – film a "gépezetbe került kavicsról"

Csütörtök este tartják A koronatanú című film premier előtti bemutatóját a Kino Café Moziban.

Az Országgyűlés Hivatala és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága együttműködésében készült dokumentumfilm Arany Bálinttal és a Magyar Testvéri Közösséggel szemben indított koncepciós per eseménytörténetét és a tanulságait dolgozza fel.

"Arany Bálint a Kisgazdapárt szervező titkára volt, tehát nem egy első vonalban tevékenykedő politikus, hanem háttérember. Róla azonban fontos tudni, hogy már a Horthy-korszakban is része volt a Kisgazdapártot szervező kapcsolatrendszernek, és ami megint csak fontos, hogy a háború alatt a nácizmussal szembeni ellenállásba is bekapcsolódott, és a német megszállás után is vállalta az ellenállási munkát, mérnökként vett részt szabotázsakciókban" – mondta Szekér Nóra történész.

Kapcsolatainak hátterében állt egy Magyar Testvéri Közösség nevű titkos társaság, amely a Horthy-korszak elején, az 1920-as években szerveződött, és alapvetően a magyar érdekek hathatósabb képviseletét tűzte ki célul, a függetlenség, a szuverenitás nagyon hangsúlyosan szerepelt az értékeik között, ami 1938-1939-től egyértelműen németellenességet jelentett.

"1945 után, amikor a szovjet nyomás erősödött, akkor ugyanez a társaság a szovjet befolyást próbálta a saját kapcsolatrendszerén keresztül valamelyest ellensúlyozni. Tehát önmagában már ez a törekvés sem volt túlzottan szimpatikus a Kommunista Párt számára" – ecsetelte Szekér Nóra.

A dokumentumfilmben főként a történészek magyarázatain, elemzésein keresztül értelmeződik az a történelmi háttér, hogy a koncepciósper-sorozattal a fő cél a Kisgazdapárttal és a párt köreivel való leszámolás, meggyengítése a vezetők kompromittálásával, hogy ne okozzon gondot a hatalomátvétel során ez a komoly társadalmi bázissal bíró párt.

"Ez volt a fő cél. Viszont maga a film Arany Bálint szerepére koncentrál, aki ebben a koncepciós perben vállalta azt a szerepet, azt a nem mindennapi döntést hozta meg, hogy

amit az ÁVO-n belőle különböző kínzásokkal vallomásként kikényszerítettek, azt a bíróság előtt visszavonta annak hangsúlyozásával, hogy ő ezt kényszer hatása alatt tette.

Pere nyilvános kirakatper volt, amit komoly sajtófigyelem is övezett, és az, hogy Arany Bálint ezt meg merte tenni, egyrészt üzenet is volt kifelé, hogy itt valójában az összeesküvés, a Kisgazdapárt kompromittálása mögött törvénytelen és kegyetlen eszközök húzódnak, másrészt a visszavonással tudta, hogy magát újabb kálváriának és kínzásnak teszi ki."

A perek ezek után lezajlottak úgy, ahogy tervezték, inkább csak egy "kavics került a fogaskerekek közé", de viszonylag hamar "orvosolta" az államvédelem, de a történész úgy gondolja, ez egy hőstett volt, egy fontos kiállás a diktatúrával szemben.

A film előzetese itt nézhető meg, de itt lesz elérhető estétől a teljes alkotás is:

