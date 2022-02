Rátóti Zoltán elárulta, mit tart alapvetésnek az egyetemi oktatásban

Rátóti Zoltán szerint másfél éves kuratóriumi tagsága alatt mára már alaposan belelát a Színház- és Filmművészeti Egyetem működésébe, és az ennek során gyűjtött tapasztalatai révén rektorként hatékonyan fogja tudni elősegíteni a modellváltás sikerességét. Mint mondta, azon túl, hogy érzelmileg közel áll hozzá a „főiskola, ami most már ugye egyetem”, pályázata benyújtásához nagyban hozzájárult az is, hogy immáron fél éve társosztályvezetőként dolgozik – Szarvas József mellett – egy osztállyal.

A modellváltás szükségességét illetően kifejtette: a kormány elképzelése, hogy a korábbiakhoz képest hatékonyabb és egyszerűbb formában működhessen az intézmény – vagyis, hogy a költségvetési irányzók és lehetőségek sokkal mobilisabbá válnak –, már önmagában is elégséges indok lehet, mint ahogyan ez nagyon sok egyetem esetében már beigazolódott. Megjegyezte, bár várható volt, hogy ezzel kapcsolatban komoly ellenállásba fognak ütközni, az elutasítás mértéke még így is okozott meglepetéseket.

Rátóti Zoltán kiemelte azt is, hogy senki nem úgy aposztrofálta, hogy a változás elkerülhetetlen, inkább annak szükségességét fejtették ki, hiszen az oktatói bérek nagyon le voltak maradva, az infrastruktúra pedig meglehetősen elhanyagolt állapotban volt. Ha csak ezeket a körülményeket vesszük, már akkor is szükség volt egy ilyen mértékű beruházásra, beavatkozásra, amit az alapítvány korábban megválasztott kancellája kitartó és alapos munkája révén el is ért, ami egy óriási fejlesztést foglal magába – mutatott rá az új rektor. Hozzátette:

az alapítványi működési forma tette lehetővé, hogy csaknem megnégyszereződött az egyetem támogatása, ami az oktatás színvonalára is messzemenően kihat.

Azzal együtt, hogy a Jászai Mari-díjas színész, rendező szerint nem lehet kétségbe vonni a korábbi időszak oktatási minőségét sem, hiszen kiváló színészek és szakemberek kerültek ki az egyetemről.

Az új lehetőségek új irányokat is lehetővé tesznek – folytatta az új rektor –, köztük a vendégkurzusok és a nemzetközi tanárok megszólítása, vagyis nem véletlenül hozzák létre a nemzetközi intézetet, mely koordinálni fogja a diákok külföldre való utazását, akár egyénileg, akár évfolyamszinten. Ugyanakkor lehetőség nyílhat arra is, hogy egy-egy neves színház- vagy filmrendező, filmszínész, operatőr bemutatkozhasson az egyetemen és kurzust tarthasson. A képzésnek fontos feladata lesz továbbá a külföldi egyetemekkel való kapcsolatfenntartás – sorolta Rátóti Zoltán. Meglátása szerint ugyan felmerülhet a kérdés, hogy mit keresnek majd a magyar színészek angol vagy orosz nyelvterületen, de mint mondta, nem az a cél, hogy ezeken a területeken elhelyezkedhessenek, hanem hogy egyáltalán más színházkultúrákkal megismerkedjenek, ami alapvetés kell, hogy legyen az egyetemi oktatásban.

Arra a kérdésre, hogy szándékoznak-e filmszínész szakot is indítani, a rektor kifejtette: egyelőre azt a közösséget próbálják megteremteni, hogy a filmesek, operatőrök, filmírók, dramaturgok a színészekkel és a színházi emberekkel is közös projekteket készítsenek el. "Egy-két éven belül meglátjuk, hogy ez hogyan működik, ez már kineveli-e a leendő filmszínészeket, vagy kell-e speciálisan arra fókuszálnunk, hogy filmszínészeket képezzünk. Bizonyára az igény nagy, de nem szeretnénk, ha a képzendő vagy képzett filmszínészek kizárólag kereskedelmi csatornák showműsoraiban és sorozataiban szerepelnének. De mivel reményünk van arra, hogy a filmgyártásban egyre több film fog elindulni és készülni, lesz igény arra, hogy kifejezetten nem színházban dolgozó – amúgy is sokszor nehézkes a színházakkal egyeztetni az elfoglaltságok miatt –, hanem szabadon működő filmszínészek is kikerüljenek az egyetem falai közül" - fejtette ki Rátóti Zoltán.

Idén nem indul zenés osztály a színművészetin, amivel kapcsolatban a rektor megjegyezte: tudja, hogy ezt a hírt most nagyon felkapták, de nem is volt szokás, hogy minden évben zenés színész osztály induljon, 2-3 évente indult ilyen. Fel kell továbbá mérni, hogy a szakma mennyi kifejezetten zenés színészt tud foglalkoztatni. Bábszínész szak sem fog indulni, hanem bábrendező lesz, tette hozzá.

